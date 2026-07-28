شراكة تعزز مكانة دبي مركزاً لإدارة الثروات الخاصة

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «جوليوس باير» السويسرية، المتخصصة في إدارة الثروات، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية، ورفع مستوى اهتمامهم بتأسيس أعمالهم وتوسيع نطاق حضورهم في دبي، استناداً إلى المكانة المتنامية التي تحظى بها الإمارة لدى المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية، والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة، الباحثين عن بيئة مستقرة، ومنظومة أعمال متقدمة، وارتباط واسع بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب جودة الحياة التي تتميز بها الإمارة، وتدعم الاتفاقية جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رئيساً، وتعزيز موقعها بين أبرز الوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، وتأسيس الأعمال، واستقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «يعكس النمو المتواصل لدبي مركزاً عالمياً للثروات والاستثمار وريادة الأعمال الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، واستقرار السياسات الاقتصادية، والتخطيط بعيد المدى، ومع سعي المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية والعملاء من ذوي الثروات الخاصة إلى أسواق تتميز بالموثوقية والمصداقية والموقع الاستراتيجي، تواصل دبي توفير منصة متكاملة تجمع بين البيئة التنظيمية الواضحة والانفتاح على الأسواق العالمية».

وأضاف: «تعزّز شراكتنا مع (جوليوس باير) قدرتنا على تحويل الاهتمام الدولي المتزايد بدبي إلى مسارات تأسيس منظّمة ونتائج استثمارية ملموسة، وحتى في ظل المتغيرات العالمية، تواصل الإمارة تأكيد مرونتها وشفافيتها وكفاءة منظومتها المؤسسية، ونواصل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي دعم توجيه رؤوس الأموال بصورة مسؤولة، وتمكين الشركات العائلية وأصحاب الأعمال والأنشطة الاستثمارية طويلة الأمد، بما يعزّز مكانة دبي قاعدةً موثوقةً لنمو الثروات والأعمال العالمية، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبه، قال رئيس منطقة الأسواق الناشئة في «جوليوس باير»، راهول مالهوترا: «رسّخت دبي مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، وهي قناعة تبنّتها (جوليوس باير)، وترجمتها إلى استثمارات وأعمال على مدى أكثر من عقدين، ويمنحنا حضورنا الطويل في دبي فهماً عميقاً للسوق، ما يسمح لنا بالاستجابة بثقة لعملائنا عند تقييمهم لمكان استقرار ثرواتهم وأعمالهم وعائلاتهم، ونلمس اهتماماً متنامياً بدبي لدى قاعدة عملائنا حول العالم».

وأضاف: «مع أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية الراهنة أضافت مستويات جديدة من التعقيد أمام المستثمرين الدوليين، فإنها عزّزت، في الوقت ذاته، جاذبية دبي بوصفها وجهة توفر الاستقرار، والمصداقية المؤسسية، ورؤية اقتصادية واضحة بعيدة المدى، وتبقى ثقتنا بهذه السوق راسخة، وتمثل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي امتداداً طبيعياً لالتزام (جوليوس باير) طويل الأمد تجاه الإمارة منذ بداية وجودنا فيها».

وتمتد شبكة «جوليوس باير» العالمية إلى أكثر من 25 دولة و60 موقعاً، إلى جانب حضورها الكبير في دبي، وقد بلغت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة المجموعة عالمياً 547 مليار فرنك سويسري حتى نهاية يونيو 2026.

إدارة الثروات الخاصة في دبي

يواصل قطاع إدارة الثروات الخاصة في دبي توسيع نطاقه، إذ تشير أحدث بيانات مركز دبي المالي العالمي، حتى نهاية عام 2025، إلى أن المركز يضم 1289 جهة مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية بلغت 61%، فيما أسست الشركات العائلية المسجلة لدى المركز 1115 مؤسسة، بزيادة سنوية قدرها 66%.

وتعكس هذه الأرقام الجاذبية المتنامية لدبي لدى المستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مدعومة بالمقومات الاقتصادية القوية للإمارة وبيئتها الاستثمارية المتقدمة. وتستند هذه الجاذبية إلى أداء اقتصادي متين، إذ حافظت دبي على تصنيفها الوجهة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً سنوياً بنسبة 5.4% خلال عام 2025، بما يؤكد ثقة المستثمرين، وفاعلية مسار التنويع الاقتصادي، ومكانة دبي وجهة رائدة لرؤوس الأموال العالمية ونمو الأعمال، وقاعدةً مفضلةً للمستثمرين العالميين وأصحاب الأعمال والشركات العائلية وأصحاب الثروات.

• 547 مليار فرنك سويسري قيمة الأصول الخاضعة لإدارة «جوليوس باير».