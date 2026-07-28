«يلّا» و«تشيك آوت» تنالان «موافقة مبدئية» لتقديم حلول دفع آمنة وإصدار البطاقات

أعلنت شركة «يلّا» للحلول المالية حصولها على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي، لترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية، كما أعلنت «تشيك أوت دوت كوم» العالمية للمدفوعات الرقمية حصولها على موافقة مبدئية من «المركزي» للحصول على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة».

وتفصيلاً، أعلنت شركة «تشيك أوت دوت كوم» Checkout.com العالمية للمدفوعات الرقمية حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي، للحصول على ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» (SVF).

ومن شأن هذه الموافقة التنظيمية، وفق بيان صحافي صدر أمس، تمكين الشركة من تقديم إمكانات إصدار البطاقات، إلى جانب خدمات قبول المدفوعات التي توفرها حالياً في دولة الإمارات عبر منصة واحدة.

ومن خلال منصة «تشيك آوت» الموحدة، ستتمكن الشركات من ربط إمكانات قبول المدفوعات وإصدار البطاقات والحسابات التجارية، بما يتيح لها تمويل البطاقات مباشرة من أرصدة المدفوعات المقبولة.

وقال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «تشيك آوت دوت كوم»، ريمو جيوفاني أبونداندولو، إن «دولة الإمارات رسخت مكانتها بقوة مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، بفضل المستويات العالية لتبني الحلول الرقمية والبيئة التنظيمية التي تستشرف المستقبل، ما يجعلها وجهة استثنائية تتيح للشركات الابتكار والنمو».

إلى ذلك، أعلنت شركة «يلّا» للحلول المالية، حصولها على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي لترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية، وذلك وفقاً لنظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، وذكرت الشركة، في بيان صحافي أمس، أن الحصول على الموافقة المبدئية يُمثّل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة توسعها الإقليمي، ويؤكد التزامها بتقديم حلول دفع آمنة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي والابتكار المالي، وأوضحت أنه بمجرد الحصول على الترخيص النهائي، ستتمكن «يلّا» من تعزيز قدراتها في مجال خدمات الدفع داخل دولة الإمارات.

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «يلّا» للحلول المالية، الدكتور وليد صادق، إن «الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي يُمثّل محطة بارزة في مسيرة الشركة، ويعكس التزامها الراسخ ببناء بنية تحتية موثوقة وآمنة ومبتكرة للمدفوعات في واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية تطوراً على مستوى العالم».

وأضاف: «نتطلع إلى العمل عن كثب مع مصرف الإمارات المركزي، لاستكمال المتطلبات التنظيمية المتبقية، والحصول على ترخيص الفئة الثانية لتقديم خدمات الدفع للتجزئة».