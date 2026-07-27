«دبي المالي» يربح 7.7 مليارات درهم في جلسة بداية الأسبوع

أغلق سوق دبي المالي، أمس، تعاملات أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.987%، أو ما يعادل 57.1 نقطة، عند مستوى 5844.07 نقطة، بدعم من ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاعات، وفي مقدمتها العقارات والبنوك، علاوة على توالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية للنصف الأول من العام الجاري.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 967.12 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 959.41 مليار درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضي، بمكاسب بلغت نحو 7.71 مليارات درهم.

ودعم أداءَ السوق نمو شبه جماعي لأسهم القطاعات، تصدّرتها العقارات بـ1.86%، والبنوك بـ0.99%، والصناعة بنسبة 0.4%، إضافة إلى الاتصالات بـ1.5%، والمرافق العامة بـ0.42%، والسلع الاستهلاكية الأساسية والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ2.39% و0.84% على الترتيب.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، سيولة جاوزت 459.35 مليون درهم، بعد التداول على نحو 148.22 مليون سهم، وتنفيذ 13 ألفاً و898 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي» هي «إعمار العقارية» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير» و«طلبات » و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» على نسبة 68.71% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 315.95 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل 459.35 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 171.81 مليون درهم، عند 11.3 درهماً، مرتفعاً 1.98%. وجاء سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات بلغت 43.4 مليون درهم عند 30.38 درهماً، بينما حل سهم «بنك دبي الإسلامي» ثالثاً بتداولات بلغت 27.1 مليون درهم عند 7.5 دراهم للسهم.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً، من حيث السيولة بنحو 26.82 مليون درهم عند 13.46 درهماً، مرتفعاً 2.28%، بينما جاء سهم «طلبات» خامساً بقيمة تداولات 23.75 مليون درهم، عند 1.11 درهم. وحل سهم «دو» سادساً بتداولات بلغت 22.71 مليون درهم عند 12.2 درهماً للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.173%، أو ما يعادل 16.97 نقطة، ليغلق عند مستوى 9845.11 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 2.879 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.873 تريليون درهم في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضي، بمكاسب بلغت نحو 6.82 مليارات درهم. واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.02 مليار درهم، بعد التداول على نحو 233.22 مليون سهم، وتنفيذ 24 ألفاً و124صفقة.