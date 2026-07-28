«فلاي دبي» تستأنف رحلات بودابست في 31 يوليو

أعلنت «فلاي دبي»، أمس، استئناف رحلاتها المباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار «بودابست فرينتس ليست» الدولي، بدءاً من 31 يوليو الجاري، إذ ستسيّر الناقلة ثلاث رحلات أسبوعياً (الأربعاء والجمعة والأحد) من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، بينما سترتفع وتيرة التشغيل، بدءاً من 25 أكتوبر 2026، إلى رحلة يومية، بما يوفر مرونة أكبر للمسافرين وشركاء السفر في اختيار مواعيد الرحلات.

ولفتت «فلاي دبي» إلى أن قرار الاستئناف يؤكد تركيزها الاستراتيجي على أسواق أوروبا الوسطى والشرقية، مستنداً إلى النمو التجاري الذي حققته الشركة منذ إطلاق رحلاتها إلى بودابست عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «استئناف الرحلات إلى بودابست يعكس التزام (فلاي دبي) طويل الأمد بالسوق، ويجسد متانة العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تربط بين البلدين، وتظل بودابست واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في أوروبا، كما أن إعادة ربط العاصمة بدبي تتيح للشركة تقديم خيارات أوسع للمسافرين في المنطقة، وتعزز في الوقت ذاته، مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والسياحة».

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «هذا الخط يفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة لقطاعي التجارة والسياحة في كلتا السوقين، مع اقتراب موسم السفر المزدحم خلال الخريف والشتاء، ومن خلال تشغيل الرحلات ضمن شراكة الرمز المشترك الاستراتيجية مع (طيران الإمارات)، سيتمكن وكلاء السفر والعملاء من الاستفادة من رحلات متصلة بسلاسة، ومسارات سفر موحدة، والوصول إلى شبكة واسعة تمتد عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وجنوب شرق آسيا».