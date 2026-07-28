39.31 مليار درهم صافي أرباح 11 بنكاً مُدرجاً في أسواق الإمارات

ارتفعت الأرباح الصافية لـ11 بنكاً مُدرجاً في أسواق المال المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 6.8%، مدعومة بزيادة الإيرادات التشغيلية، وقوة الملاءة المالية للبنوك، ما يعكس دور القطاع المصرفي، رافعةً أساسيةً لنمو الاقتصاد الوطني، ويؤكد قوته ومتانته.

ووفقاً لمسح أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في سوقَي «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»، فقد بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة لتلك البنوك نحو 39.31 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ36.81 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي 2025، بزيادة قدرها نحو 2.5 مليار درهم، وبنسبة نمو جاوزت 6.79%.

بنوك مدرجة في «دبي المالي»

وحققت أربعة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي، أرباحاً صافية، خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة بلغت نحو 18.55 مليار درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة بلغت نحو 18.19 مليار درهم في النصف المقارن من العام الماضي، وبنمو نسبته 1.97% على أساس سنوي.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني، القائمة بأرباح صافية قدرها 12.85 مليار درهم، بينما حلّ بنك دبي الإسلامي ثانياً بأرباح صافية بلغت 3.73 مليارات درهم، تلاه بنك دبي التجاري بأرباح صافية بلغت 1.71 مليار درهم، بينما جاء مصرف عجمان رابعاً بأرباح صافية بلغت 246.41 مليون درهم.

ومن المقرر أن يعلن بنك المشرق، أحد أكبر البنوك المدرجة في سوق دبي المالي، نتائج أعماله للنصف الأول من العام الجاري في 30 يوليو الجاري.

بنوك مدرجة في «سوق أبوظبي»

كما أظهر المسح، تسجيل سبعة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أرباحاً صافية بقيمة بلغت نحو 20.76 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، مقارنة بأرباح النصف المماثل من العام الماضي البالغة نحو 18.62 مليار درهم، بنمو نسبته 11.49% على أساس سنوي.

وتصدر بنك أبوظبي الأول القائمة بأرباح صافية بلغت 10.76 مليارات درهم، وحلّ بنك أبوظبي التجاري ثانياً بأرباح صافية قدرها 6.73 مليارات درهم، يليه بنك رأس الخيمة الوطني بأرباح صافية بقيمة 1.71 مليار درهم، تلاه مصرف الشارقة الإسلامي بأرباح صافية بلغت 803.89 ملايين درهم.

وجاء «بنك أم القيوين» خامساً بأرباح صافية بلغت 271.1 مليون درهم، تلاه بنك الشارقة بأرباح صافية بلغت 268.32 مليون درهم، تلاه بالمرتبة السابعة البنك العربي المتحد بأرباح صافية بلغت 201 مليون درهم

ومن المقرر أن يعلن بنك أبوظبي الإسلامي، أحد أكبر البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، غداً نتائج أعماله للنصف الأول من العام الجاري.

4 بنوك كبرى

واستحوذت أربعة بنوك على الحصة الكبرى من الأرباح الصافية لـ11 بنكاً المدرجة في أسواق المال الإماراتية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، وهي «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي»، إذ حققت هذه البنوك أرباحاً بقيمة تبلغ نحو 34.08 مليار درهم، ما يعادل نحو 86.69% من إجمالي الأرباح الصافية المجمعة للبنوك المدرجة في أسواق المال الإماراتية محل الرصد.

وارتفعت الأرباح الصافية للبنوك الأربعة، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.8% على أساس سنوي، مقارنة بأرباح صافية تقدر بنحو 31.91 مليار درهم في الفترة المقارنة من عام 2025.

الربع الثاني

وفي الربع الثاني من 2026، ارتفعت الأرباح الصافية لـ11 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية، بنسبة جاوزت 9.4%، لتسجل 20.1 مليار درهم، مقارنة بأرباح بلغت 18.37 مليار درهم في الربع المقارن من العام الماضي.

وحققت أربعة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً صافية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي، بقيمة 9.38 مليارات درهم، مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 9.21 مليارات درهم في الربع المقارن من العام الماضي 2025، وبنمو نسبته 1.84% على أساس سنوي.

بينما بلغت الأرباح الصافية لسبعة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 10.69 مليارات درهم، مقارنة بأرباح الربع السابق عليه البالغة 9.52 مليارات درهم، وبنمو 12.28% على أساس سنوي.

• 4 بنوك استحوذت على 86.69% من إجمالي الأرباح الصافية لـ 11 بنكاً بقيمة 34.08 مليار درهم.