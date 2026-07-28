«الاتحاد للطيران» تعزز شبكتها الإفريقية بـ 3 شراكات خلال يوليو

وقّعت «الاتحاد للطيران» ثلاث اتفاقيات شراكة إفريقية، في يوليو الجاري، شملت اتفاقية «إنترلاين» مع «فاست جيت» في زيمبابوي، مطلع الشهر الجاري، تلتها اتفاقيات مع «إير بيس» في نيجيريا وخطوط إفريقيا العالمية في غانا.

ووفق بيان صحافي، صدر أمس، تتيح هذه الاتفاقيات - إلى جانب الوجهات الإفريقية الست التي أعلنت عنها «الاتحاد للطيران» خلال أبريل - للمسافرين الوصول إلى وجهات في جميع أنحاء القارة منذ اليوم الأول لإطلاق الخدمات الجديدة.

وتتيح اتفاقية «إنترلاين» مع «إير بيس»، وهي أكبر شركة طيران في نيجيريا، والموقّعة في لاغوس في 22 يوليو، الوصول إلى 20 وجهة في نيجيريا وغرب ووسط إفريقيا للضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد، أما مذكرة التفاهم مع خطوط إفريقيا العالمية الموقعة في أكرا في 24 يوليو، فتحدّد أوجه التعاون في مجالات «المشاركة بالرمز»، و«إنترلاين»، والشحن، وبرامج الولاء. وتوسع الشراكة مع «فاست جيت» زيمبابوي، نطاق وصول «الاتحاد للطيران» إلى جنوب إفريقيا قبل رحلاتها إلى هراري.

وبحسب «الاتحاد للطيران»، تأتي هذه الشراكات الإفريقية في إطار تسلسل مدروس، ففي أبريل الماضي أعلنت «الاتحاد للطيران» عن ست وجهات جديدة في أنحاء القارة الإفريقية، ما يجعل أبوظبي ممراً استراتيجياً بين إفريقيا والهند وآسيا، سواء للمسافرين أو للشحن، حيث يفوق الطلب العرض في القطاعات المرتبطة بالتجارة.

ويتزامن هذا التوقيت مع تعزيز دولة الإمارات علاقاتها مع القارة الإفريقية، خصوصاً مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع نيجيريا في يناير 2026.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»، آريك دي، إن «إفريقيا تعد من أسرع مناطق الطيران نمواً في العالم، وقد سارعت الشركة هذا الشهر إلى مواكبة هذا النمو بإبرام ثلاث اتفاقيات في يوليو، صُممت كل منها لتناسب سوقها».