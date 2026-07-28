«سكاي واردز طيران الإمارات» يتيح 12 ألف وجهة بالقطار في أوروبا

وسّع برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» نطاق الخيارات أمام أعضائه حول العالم لاستكشاف أوروبا، من خلال إتاحة الوصول إلى أكثر من 12 ألف وجهة بالقطار في مختلف أنحاء القارة، وذلك عبر خدمة «سكاي واردز للقطارات» التي أُطلقت حديثاً.

ومن خلال أكثر من 40 مشغّلاً رئيساً للقطارات في 12 دولة أوروبية، أصبح بإمكان أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» استخدام أميالهم لشراء تذاكر القطارات، وتتيح المنصة للأعضاء البحث ضمن مجموعة متنوعة من جداول الرحلات، واختيار درجات السفر وأنواع التذاكر، مع إمكانية سداد القيمة بالكامل باستخدام الأميال، أو الجمع بين النقد والأميال.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز» في «طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر، إن «أعضاء البرنامج يبحثون عن مزيد من المرونة في الاستفادة من أميال (سكاي واردز)، وتمثل خدمة (سكاي واردز للقطارات) خطوة جديدة في توسيع نطاق البرنامج ليتجاوز السفر الجوي».

وأضاف: «من خلال إتاحة الوصول إلى أكثر من 12 ألف وجهة بالقطار في مختلف أنحاء أوروبا، نمنح الأعضاء حرية تصميم رحلات مترابطة باستخدام الأميال، سواء للتنقل بين المدن الرئيسة، أو مواصلة الرحلة بعد الوصول على متن إحدى رحلات (طيران الإمارات)، أو استكشاف وجهات جديدة، ويأتي ذلك في إطار التزامنا بتوفير خيارات أوسع، وقيمة أكبر، وتجارب سفر مجزية».

ومنذ إطلاقه في عام 2000، حقق برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» نمواً متسارعاً، وبعد احتفاله بمرور 25 عاماً على انطلاقه، يضم البرنامج حالياً أكثر من 39 مليون عضو في 190 دولة، مع انضمام أكثر من 78 ألف عضو جديد أسبوعياً.