«دو» تُشغّل أول منصة سحابية لـ «تاكسي دبي»

أعلنت «دو»، أمس، نجاحها في تفعيل حلول منصتها السحابية السيادية الوطنية الفائقة «du Tech National Hypercloud» لمصلحة شركة تاكسي دبي، ويُعدّ هذا الإنجاز النوعي محطة مفصلية تُتوّج اكتمال أول عملية تحديث شاملة في قطاع النقل بدولة الإمارات، للتحول إلى المنصة السحابية السيادية الوطنية الفائقة، وتضمنت عملية التحول نقل الأنظمة التشغيلية الأساسية لشركة تاكسي دبي بالكامل إلى منصة «دو» السحابية السيادية القائمة على تقنية «Oracle Alloy»، ما يوفر قدرات حوسبة فائقة السرعة، وقواعد بيانات مستقلة، وبنية تحتية جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتم استضافتها بالكامل داخل دولة الإمارات.