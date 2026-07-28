«ديوا»: «التحكم الذكي» في التوربينات يوفر 38.95 مليون درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق نتائج تشغيلية متقدمة لأول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي، الذي طورته بالتعاون مع «سيمنس للطاقة».

وأسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لـ14 توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بنحو 28.9 ميغاواط، موفراً نحو 38.95 مليون درهم من النفقات الرأسمالية.

وقد حقق المشروع وفورات ملموسة في استهلاك الوقود، نجم عنها توفير في النفقات التشغيلية يقدر بنحو 8.72 ملايين درهم، وأسهم في خفض نحو 28 ألفاً و530 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إضافة إلى خفض نحو 22.9 طناً من انبعاثات أكاسيد النيتروجين سنوياً.

وحصل المشروع على تصنيف سبعة نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، كأفضل ممارسة على مستوى العالم في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لرفع كفاءة محطات إنتاج الطاقة وتحقيق قيمة تشغيلية وبيئية مستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إنه «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، ودعم سعيها لأن تكون أول مؤسسة خدماتية عالمية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي».