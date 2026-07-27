«ديوا»: «التحكم الذكي» في التوربينات يوفر 38.95 مليون درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، تحقيق نتائج تشغيلية متقدمة لأول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي، والذي طورته بالتعاون مع «سيمنس للطاقة».

وأسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لـ 14 توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بنحو 28.9 ميغاوات، موفراً نحو 38.95 مليون درهم من النفقات الرأسمالية.

وقد حقق المشروع وفورات ملموسة في استهلاك الوقود، نجم عنها توفير في النفقات التشغيلية يقدر بنحو 8.72 ملايين درهم، وأسهم في خفض نحو 28,530 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إضافة إلى خفض نحو 22.9 طناً من انبعاثات أكاسيد النيتروجين سنوياً.

وحصل المشروع على تصنيف 7 نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، كأفضل ممارسة على مستوى العالم في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لرفع كفاءة محطات إنتاج الطاقة وتحقيق قيمة تشغيلية وبيئية مستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إنه «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتطوير البنية التحتية للطاقة والمياه ودعم سعيها لأن تكون أول مؤسسة خدماتية عالمية قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي، مؤكدا حرص الهيئة على تحويل الابتكار إلى قيمة تشغيلية مستدامة تعزز كفاءة وموثوقية منظومة الكهرباء والمياه في دبي».