أسبوع أبوظبي المالي 2026 يعزّز مكانة أبوظبي عاصمة لرأس المال

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعود أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، أكبر تجمع مالي في المنطقة، والفعالية المالية الرائدة في عاصمة رأس المال، في دورته الخامسة خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، تحت شعار "مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات".

ويستضيف أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات، فعاليات الحدث، حيث يجمع نخبة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الرائدة وصناع السياسات وقادة القطاع المالي، لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وتوجيه تدفقات رأس المال، ودعم النمو الاقتصادي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه أسبوع أبوظبي المالي 2025، تعود دورة هذا العام إلى جزيرة المارية بمساحة أكبر تلبي الطلب المتزايد على المشاركة، إذ يتيح الموقع الموسع استضافة عدد قياسي من المشاركين، مع توفير مساحات جديدة لتعزيز التواصل والتعاون واستكشاف فرص الأعمال.

وعلى مدار أربعة أيام ذات محاور رئيسة، سيتضمّن أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 70 فعالية متخصصة، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 35 ألف مشارك وما يزيد على 800 متحدث من مختلف أنحاء العالم، حيث كانت الدورة السابقة قد جمعت قادة ماليين يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويعود أسبوع أبوظبي المالي هذا العام تأكيداً على الزخم المتواصل الذي تحققه أبوظبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مستقراً ومترابطاً، ووجهة موثوقة للاستثمار طويل الأجل، وموطناً لرؤوس الأموال والاستثمارات وأصول صناديق الثروة السيادية التي تتجاوز قيمتها 1.8 تريليون دولار أمريكي.

وقد جاءت أبوظبي في المرتبة الأولى إقليمياً و12 عالمياً في الدورة الافتتاحية من مؤشر تنافسية المراكز المالية الصادر عن جامعة "نيويورك ستيرن" في العام الماضي.

وتجسيداً لشعار هذا العام، يستكشف أسبوع أبوظبي المالي 2026، كيف تسهم القوة الجماعية للمؤسسات المالية العالمية، والمستثمرين السياديين، وصناع السياسات، ورواد الابتكار، في رسم ملامح مستقبل تخصيص رؤوس الأموال. كما تتناول المناقشات مجموعة من المحاور الرئيسة التي تشمل ترميز الأصول، والأسواق الخاصة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة والطاقة، بالإضافة إلى العقارات، والبنية التحتية، مع التركيز على تعزيز كفاءة تخصيص رؤوس الأموال، وتسريع وتيرة التحول، ودفع النمو المستدام.

وفي هذا الإطار، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "يعكس شعار هذا العام " مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات "، القناعة بأن مستقبل القطاع المالي لن تصنعه المؤسسات منفردة، بل سترسم ملامحه قوة المنظومات التي تربط بين رؤوس الأموال والأفكار والفرص. وانطلاقاً من مكانة أبوظبي بصفتها "عاصمة رأس المال"، تواصل الإمارة جمع المستثمرين العالميين، والمؤسسات المالية، ورواد الابتكار، وصناع السياسات، لتعزيز الحوار الهادف، وحشد رؤوس الأموال، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة. وقد أصبح أسبوع أبوظبي المالي منصة تترجم فيها هذه الحوارات إلى شراكات تسهم في تشكيل الاقتصاد العالمي".

جمعت دورة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 35 ألف مشارك، و819 متحدثاً ومشاركاً يمثلون مؤسسات تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، وشهد الحدث توقيع 82 مذكرة تفاهم، واستضاف أكثر من 69 شريكاً استراتيجياً عالمياً وإقليمياً.