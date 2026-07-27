«دو» تشغّل أول منصة سحابية سيادية لصالح «تاكسي دبي»

أعلنت «دو»، اليوم، نجاحها في تفعيل حلول منصتها السحابية السيادية الوطنية الفائقة «du Tech National Hypercloud» لصالح شركة تاكسي دبي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم ، يعد هذا الإنجاز النوعي محطة مفصلية تتوج اكتمال أول عملية تحديث شاملة في قطاع النقل بدولة الإمارات للتحول إلى المنصة السحابية السيادية الوطنية الفائقة، والذي يأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان خلال مشاركتهما في معرض «جيتكس جلوبال 2025».

وتضمنت عملية التحول نقل الأنظمة التشغيلية الأساسية لشركة تاكسي دبي بالكامل إلى منصة «دو» السحابية السيادية القائمة على تقنية «Oracle Alloy»؛ مما يوفر قدرات حوسبة فائقة السرعة، وقواعد بيانات مستقلة، وبنية تحتية جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتم استضافتها بالكامل داخل دولة الإمارات.

ويساهم هذا التشغيل الفعلي وفق البيان، في تعزيز أداء وموثوقية العمليات الحيوية لشركة تاكسي دبي، مع ضمان الامتثال الكامل لسياسة «التحول السحابي أولاً» Cloud First وسيادة البيانات.

وتم الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي خلال فعالية أقيمت في المقر الرئيسي لشركة «دو» في دبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، والرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، جاسم العوضي، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي، منصور رحمه الفلاسي، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لمجموعة شركة تاكسي دبي، الفضل الحميري.

وقال فهد الحساوي، إن «هذا التشغيل الفعلي يمثل محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي السيادي بدولة الإمارات».

وأضاف أن تنفيذ التحول شخد تعاونا وثيقا بين «دو» وبين القيادة التقنية لشركة تاكسي دبي لضمان التشغيل الكامل لكافة القدرات والميزات السحابية، وتتجسد ثمرة هذا التعاون اليوم في إطلاق منصة آمنة وجاهزة تمامًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تقليل التعقيدات التقنية المتراكمة للأنظمة القديمة، وتؤهل شركة تاكسي دبي للتكامل السلس مع خدمات الجيل القادم في مجال النقل.

ويحقق اكتمال هذا التحول السحابي مجموعة من المزايا الملموسة لشركة تاكسي دبي، بما في ذلك تحسين أداء وموثوقية الأنظمة التشغيلية الأساسية، وخفض التكاليف التشغيلية والتعقيد التقني بشكل كبير، إلى جانب توفير بنية تحتية جاهزة للمستقبل تدعم التوسع في خدمات التنقل الرقمية.

من جانبه قال منصور رحمه الفلاسي، إن «النجاح في تشغيل السحابة السيادية الوطنية (National Hypercloud) من (دو) يمثل محطة مفصلية حاسمة في مسيرة التحول الرقمي لشركة تاكسي دبي، وخطوة سبّاقة هي الأولى من نوعها في قطاع النقل على مستوى دولة الإمارات، تعكس الالتزام بتبني أحدث التقنيات التي تعزز كفاءة عمليات تاكسي دبي وترتقي بالخدمات التي تقدمها لعملائها».