محمد العبار لمُلّاك «مراسي»: المتعاملون معنا يستحقون أفضل شيء

وصف مؤسس شركة إعمار العقارية والعضو المنتدب لـ«شركة إعمار مصر»، محمد العبار، منطقة الساحل الشمالي في مصر، بأنها تتمتع بجمال استثنائي، لا نهاية له، مؤكداً لمُلّاك مشروعات الشركة أنهم «جزء من عائلة إعمار».

وأضاف العبار، في حديث ضم مُلاكاً من مشروعات الشركة، إن الشركة تعمل باهتمام كبير بأدق التفاصيل، وإن التفاصيل الدقيقة هي ما تصنع الفارق.

وتابع: «إذا نحن نخطئ في حاجة، أرجوكم سامحونا إلى أن نصلحها»، مؤكداً أن العمل يتجاوز كونه تجارة، بل هو شغف بمجال التطوير العقاري.



وأوضح العبار، أن مشروع «سول» يمثل خطوة جديدة للشركة، معرباً عن سعادته بزيارة المتعاملين للمشروع، كاشفاً أن أولى وحدات «الفلل» ستسلم خلال نحو ستة إلى سبعة أشهر.

وقال إن ما تحقق يعكس قدرة الإنسان على تحويل الأحلام إلى واقع بفضل الكفاءات البشرية وثقة العملاء.

وأضاف: «رغم أن اجتماعي بكم في موقع يشهد أعمال إنشاء، فإني حرصت على دعوة العملاء لقضاء أمسية في المشروع تقديراً لهم». وتابع: «أنتم جزء من عائلة إعمار».

ولفت العبار إلى أن الشركة تتحمل تكاليف أعمال الصيانة والتجميل في «مراسي» من ميزانيتها الخاصة، وليس على حساب العملاء، مؤكداً أن ذلك يأتي تقديراً لهم، وقال: «المتعاملون معنا يستحقون أفضل شيء».



وأكد أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات والصيانة والتقنيات المستخدمة، لافتاً إلى أن الأخطاء قد تحدث في أي عمل، لكنه شدد على الالتزام بمعالجتها سريعاً، وأن محبة العملاء وثقتهم تمثلان قيمة كبيرة بالنسبة له.

وأعرب العبار عن فخره بوجود «إعمار» في مصر من خلال مشروعاتها المختلفة، مؤكداً أن مشروع «سول» سيكون على مستوى مشروع «مراسي»، وأجمل