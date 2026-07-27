إدراج بيانات «تابي» و«تمارا» في تقارير «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة المختصة بتوفير المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات، عن توسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقارير الائتمانية في الدولة من خلال إدراج معلومات حسابات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)»، المقدمة من شركتي «تابي» و«تمارا»، وذلك اعتباراً من يوليو 2026.

وأفادت في بيان بأن هذا التطور يعكس استمرار نمو وتطور قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، والاعتماد المتزايد على حلول التمويل الاستهلاكي المرنة.

وأوضحت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أنه ومن خلال إدراج بيانات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» ضمن التقارير الائتمانية، فإنها توسّع نطاق المعلومات المتاحة للمؤسسات المالية والمستهلكين على حدّ سواء، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة واستنارة، ويسهم في دمج شرائح جديدة من العملاء ضمن المنظومة الائتمانية، ويفتح آفاقاً أوسع لتعزيز الشمول والتمكين المالي على المدى الطويل.

وبحسب الشركة، سيُطبّق هذا التحديث على المتعاملين الحاليين والجدد لكل من «تابي» و«تمارا» في دولة الإمارات، كما سيشمل المعلومات السابقة ذات الصلة بالحسابات.

وأكدت أن إدراج بيانات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو توفير صورة أكثر شمولاً عن الالتزامات المالية للمستهلكين، بما يتيح للمقرضين والجهات المخوّلة الوصول إلى نطاق أوسع من البيانات عند تقييم الالتزامات المالية وسلوكيات السداد.

وقال مدير عام «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مروان أحمد لطفي: «نواصل في (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) التزامنا بتعزيز جودة التقارير الائتمانية في دولة الإمارات من خلال التطوير المستمر لجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتنا وخدماتنا وعمقها وملاءمتها. ومع التطور المتسارع في قطاع الخدمات المالية والانتشار المتزايد لأشكال جديدة من التمويل الاستهلاكي، تبرز أهمية أن تعكس التقارير الائتمانية صورة شاملة ودقيقة للالتزامات المالية للأفراد».

وأضاف: «يمثل إدراج معلومات حسابات (اشترِ الآن وادفع لاحقاً) خطوة مهمة نحو دعم ممارسات الإقراض المسؤول، وتعزيز تقييم المخاطر الائتمانية، وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية في القطاع المالي».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تابي»، حسام عرب: «يبدأ الإقراض المسؤول من الفهم الواضح للوضع المالي للفرد، ولذلك اعتمدنا دائماً على اتخاذ قرارات تقييم ائتماني فورية تسهم في تسهيل الوصول إلى الائتمان. وبالنسبة لملايين العملاء الذين يستخدمون (تابي) بمسؤولية، فإن ذلك يعني أن سجلهم الائتماني يمكن أن يسهم اليوم في تعزيز مكانتهم المالية وتمكينهم من الوصول إلى فرص مالية أوسع».

من جهته، قال المدير العام لشركة «تمارا» في دولة الإمارات، صقر شاه: «تعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتمكين الأفراد من خلال تعزيز الشفافية وتوفير فرص أوسع للمشاركة في المنظومة المالية».

يذكر أن خطوة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تأتي في إطار جهودها المستمرة للتعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل، ومزودي البيانات الآخرين، بهدف تعزيز عمق وجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتها وخدماتها. مما يدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً ومرونة في دولة الإمارات.