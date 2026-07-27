شراكة بين «الاتحاد للطيران» و«خطوط إفريقيا»

وقّعت «الاتحاد للطيران» وشركة خطوط إفريقيا العالمية، الناقل الجوي الذي يتخذ من أكرا مقراً له، ويربط غانا ومنطقة غرب إفريقيا، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية، تشمل اتفاقات المشاركة بالرمز، و«إنترلاين»، والتعاون في مجال الشحن الجوي، وبرامج الولاء، وتحدد الاتفاقية، التي وُقّعت في أكرا، إطاراً للشركتين لربط شبكتيهما، وبمجرد تطبيقها ستتيح لضيوف «الاتحاد للطيران» السفر بتذكرة موحّدة على شبكة خطوط «إفريقيا العالمية» من أكرا عبر غانا وغرب إفريقيا، كما ستتيح لضيوف خطوط إفريقيا العالمية السفر إلى أبوظبي، ومنها إلى 118 وجهة على شبكة «الاتحاد للطيران».

كما تعتزم الشركتان التعاون في مجال الشحن الجوي، لربط المصدّرين في غانا وغرب إفريقيا بالقدرات العالمية لـ«شركة الاتحاد للشحن»، وفي مجال برامج الولاء، لمنح أعضاء برامج الشركتين المزيد من فرص كسب واستبدال النقاط.

وتمهّد المذكرة، التي بدأ سريانها اعتباراً من 24 يوليو الجاري، الطريق أمام إطلاق خدمة الاتحاد الخاصة بين أبوظبي وأكرا، في 24 مارس 2027، على أن تطرح الرحلات المشتركة للبيع فور بدء سريان التعاون.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»، آريك دي: «تُعدّ غانا واحدة من أكثر أسواق الطيران حيوية في غرب إفريقيا، وتُمثّل خطوط إفريقيا العالمية للطيران، الشريك الأمثل لها»، لافتاً إلى أن إطار التعاون يشمل خدمات المسافرين، والشحن، وبرامج الولاء، وسيربط المسافرين والشركات الغانية بأبوظبي وشبكة «الاتحاد للطيران».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في خطوط إفريقيا العالمية للطيران، سهيل محمود، إن خطوط إفريقيا العالمية للطيران تربط غانا وغرب إفريقيا لأكثر من عقد من الزمان، بشبكة تضم كوماسي، وتامالي، وتاكورادي، ولاغوس، وأبوجا، وواغادوغو، لافتاً إلى أن الشراكة مع «الاتحاد للطيران» في مجالات رحلات الركاب والشحن وبرامج الولاء، ستوفر للمسافرين خطاً مباشراً إلى شبكة أبوظبي الواسعة، مع دعم فرص أكبر للمسافرين الغانيين والشركات الدولية.