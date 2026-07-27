«سيدات أعمال عجمان» ينظم ورش عمل

أعلن «مجلس سيدات أعمال عجمان»، التابع لغرفة عجمان، أنه يشارك في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، وبرنامج «صيف الإمارات»، من خلال تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات وورش العمل الهادفة إلى تمكين الناشئات في المجال الصناعي، وريادة الأعمال، وتعزيز مهاراتهن في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقالت عضو مجلس إدارة غرفة عجمان رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، إن المشاركة تهدف إلى تنمية قدرات المشاركات، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، ودعم توجهاتهن نحو مجالات الصناعة والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في بناء جيل مبدع وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية.