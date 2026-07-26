هدايا العطلات الصيفية تدعم الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية

عاودت أسعار الذهب الارتفاع، عقب أسبوعين من الانخفاضات المتتالية، مسجلةً في نهاية الأسبوع الماضي زيادات تراوحت بين 2.5 و4.25 دراهم للغرام، باختلاف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق له، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وكانت أسعار المعدن الأصفر قد سجلت خلال الأسبوعين السابقين تراجعاً بلغ في مجمله 18.75 درهماً للغرام.

وأفاد مسؤولون في منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المعدن الأصفر جاءت بمعدلات محدودة، ولم تؤثر بشكل ملحوظ في مؤشرات الطلب، التي استمرت على المشغولات والسبائك الذهبية، مدعومة بإقبال العديد من المتعاملين على الشراء، سواء للاقتناء الشخصي أو لتقديمها هدايا قبيل السفر خلال موسم العطلات الصيفية.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 488.5 درهماً، بارتفاع قدره 4.25 دراهم مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق، كما سجل الغرام عيار 22 قيراطاً 452.25 درهماً، بزيادة بلغت 4 دراهم، في حين وصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 433.75 درهماً، بارتفاع قدره 3.75 دراهم. وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 371.75 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم، وسجل غرام الذهب عيار 14 قيراطاً 290 درهماً، مرتفعاً بمقدار 2.5 درهم.

وقال مدير محل «دهكن لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكن، إن «الأسواق تشهد إقبالاً لافتاً من العديد من المتعاملين على شراء السبائك والمشغولات الذهبية قبيل السفر خلال موسم العطلات الصيفية»، مشيراً إلى أن عمليات الشراء تتم سواء لأغراض شخصية أو لتقديمها هدايا للأقارب والأصدقاء.

وأضاف أن الحدود السعرية الحالية للمعدن الأصفر لاتزال محفزة على الشراء، ولاسيما بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في محل «داينو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، إن «الارتفاعات السعرية الأخيرة لا تؤثر بشكل كبير في حركة الأسواق، نظراً إلى محدوديتها مقارنة بالانخفاضات التي شهدها الذهب خلال الفترات السابقة»، لافتاً إلى أن العديد من المتعاملين يفضلون شراء المنتجات الذهبية خلال الفترة الحالية قبل السفر في العطلات الصيفية.

وأوضح أن عمليات الشراء قبل السفر لا تقتصر على المشغولات الذهبية التي تتركز الحصة الكبرى منها في عيار 18 قيراطاً، بل تشمل أيضاً السبائك الذهبية، التي تشهد إقبالاً سواء هدايا بأوزان صغيرة أو لأغراض الاستثمار والاحتفاظ بها وإعادة بيعها في وقت لاحق.

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «ماش لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «العديد من المتعاملين يتجهون إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك والعملات الذهبية كهدايا قبل السفر خلال موسم العطلات الصيفية»، لافتاً إلى أن الحصة الكبرى من الطلب على المشغولات الذهبية المخصصة للهدايا تتركز في المنتجات المصنعة من عيار 14 قيراطاً.

• الحصة الكبرى من الطلب على المشغولات الذهبية المخصصة للهدايا تتركز في المنتجات المصنعة من عيار 14 قيراطاً.

ديلي سون:

• الارتفاعات السعرية الأخيرة لا تؤثر بشكل كبير في حركة الأسواق.