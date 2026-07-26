«ديوا العالمية» تبحث التعاون المشترك مع شركات الطاقة الفرنسية

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي بأنها تستهدف تصدير نموذجها التشغيلي الناجح وخبراتها المتقدمة إلى الأسواق العالمية عبر شركتها «ديوا العالمية»، حيث أجرى وفد رفيع المستوى برئاسة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس «ديوا العالمية»، سعيد محمد الطاير، مباحثات مكثفة في العاصمة الفرنسية باريس مع قيادات كبريات الشركات العالمية «إي دي إف» (EDF)، و«إنجي» (Engie)، و«توتال إنرجي» (TotalEnergies)، لبحث سبل تطوير مشاريع الطاقة والمياه عالمياً.

وأكد الطاير أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز المكانة العالمية لإمارة دبي وترسيخ التعاون المشترك بين شركة «ديوا العالمية» والشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة والمياه، بهدف بحث سبل تطوير المشاريع عالمياً في مجالات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتقنيات تحلية المياه المتطورة، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة في مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة.

وبين أن هيئة كهرباء ومياه دبي تجسد في صميم عملها قصة نجاح دبي الملهمة، حيث تحولت دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة والابتكار، وباتت نموذجاً ريادياً في التنمية المستدامة بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن الهيئة أسهمت على مدى عقود في دعم هذه المسيرة الاستثنائية لإمارة دبي.

وقال الطاير إنه تم إنشاء «ديوا العالمية» أخيراً كشركة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف توسيع نطاق خبرات الهيئة ونموذج تشغيلها الناجح إلى الأسواق الدولية، وستعمل «ديوا العالمية»، بالاستفادة من قدرات الهيئة في تطوير المشاريع، والتمويل، والتكنولوجيا، والابتكار الرقمي، وإدارة المشاريع، والتشغيل، على استحداث وتمويل وتطوير وتسليم وتشغيل مشاريع الطاقة والمياه في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن محفظتها المتنوعة تشمل مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وتخزين الطاقة، وحلول مرونة الشبكة، ومشاريع الطاقة والمياه المتكاملة، حيث تتجاوز الشركة مجرد تقديم مشاريع البنية التحتية من خلال تصدير خبرات الهيئة المثبتة في هيكلة المشاريع، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتنفيذ، والتميز التشغيلي إلى الأسواق الدولية.

وأكد أن «ديوا العالمية» ستعقد شراكات مع الحكومات والمطورين والمؤسسات المالية للتطوير المشترك والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن خبرات هيئة كهرباء ومياه دبي تمتد عبر سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، بما في ذلك التوليد، والنقل، والتوزيع، وتقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، ومراكز البيانات الخضراء.

وشدد الطاير على أن الهيئة تعمل ضمن نظام بيئي اقتصادي ديناميكي ومتكامل يعزز الابتكار والاستثمار والنمو المستدام، وذلك بفضل دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، واستناداً إلى مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال، والكفاءات، والشراكات الاستراتيجية، مؤكداً أن رحلة التميز مستمرة، وأن الهيئة تسعى إلى جعل شركة «ديوا العالمية» قصة نجاح بارزة على مستوى عالمي.