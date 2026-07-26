«سبيس إكس» تطلق صاروخها العملاق «ستارشيب»

أطلقت شركة «سبيس إكس» الأميركية صاروخها العملاق «ستارشيب» من ولاية تكساس الأميركية في مهمته التجريبية الثالثة عشرة، حاملاً على متنه أول 20 قمراً اصطناعياً مطوراً من شبكة «ستارلينك» للإنترنت إلى الفضاء شبه المداري.

وانطلق الصاروخ، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 122 متراً، من منشأة «ستاربيس» التابعة للشركة في تكساس، في إطار جهود «سبيس إكس» لبدء تشغيل الخدمة الروتينية بنهاية العام الجاري. وضمت المهمة إطلاق أقمار «ستارلينك» من الجيل الثالث، التي تتميز بقدرات عليا وتوفر نطاقاً ترددياً أوسع وسرعات إنترنت كبرى، قبل أن تتصل لفترة وجيزة بشبكة الشركة التي تضم نحو 10 آلاف قمر اصطناعي في المدار.