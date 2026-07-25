برنامج مجاني يعيد زر «Copilot» إلى وظيفة «Ctrl»

أصبح زر «Copilot»، المخصص لتشغيل مساعد «Microsoft Copilot» الذكي، يظهر بشكل متزايد في الزاوية السفلية اليمنى من لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر المحمولة العاملة بنظام تشغيل «Microsoft Windows»، كما بات يتوافر في بعض لوحات المفاتيح الأخرى، بديلاً عن زر Ctrl (التحكم) المألوف.

وإذا لم يرغب المستخدم في الاستفادة من خدمات مساعد «Copilot»، فيمكنه استخدام برنامج «NoCopilotKey»، الذي يعيد وظيفة زر «Copilot» إلى وظيفة زر «Ctrl» الأصلي. ويمكن تحميل البرنامج مجاناً من مستودعه على منصة «GitHub»، عبر تنزيل الملف «NoCopilotKey.zip» الموجود ضمن قسم «Assets» في صفحة الإصدارات، ثم تثبيته باتباع الخطوات التالية: انقر بزر الفأرة الأيمن على الملف الذي تم تنزيله.

واختر «استخراج الكل»، ثم انقر على «استخراج»، وافتح مجلد «NoCopilotKey» بعد استخراجه، ثم انقر نقراً مزدوجاً على ملف «NoCopilotKey Installer.exe»، لتثبيت البرنامج. وبعد الانتهاء من التثبيت، سيعمل البرنامج تلقائياً عند بدء تشغيل الجهاز أو تسجيل الدخول.