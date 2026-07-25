6.7 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في أسبوع

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 6.72 مليارات درهم، توزّعت بواقع 2.2 مليار درهم في سوق دبي المالي، و4.52 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد تداول 1.82 مليار سهم، عبر تنفيذ 162 ألفاً و152 صفقة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.83 تريليونات درهم، توزعت بواقع 959.41 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و2.873 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5786.97 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9828.41 نقطة.

واستحوذت أسهم قطاع العقارات في سوق دبي المالي على 34.89% من إجمالي قيمة التداولات، بما يعادل 769.69 مليون درهم، بقيادة سهم «إعمار العقارية»، الذي استحوذ على تداولات بقيمة 574.57 مليون درهم.

في المقابل، بلغت قيمة التداولات على أسهم قطاع البنوك 493.85 مليون درهم، تلتها أسهم قطاع الصناعة، بتداولات بلغت 402.26 مليون درهم.

وخلال تعاملات الأسبوع، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 84.2 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 1.18 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.1 مليار درهم.

كما اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء أيضاً، بصافي استثمار بلغ نحو 83.8 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 1.81 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.72 مليار درهم.