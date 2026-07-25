مجلس شباب «كهرباء دبي» ينظم «تحدي المعرفة»

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، فعالية «تحدي المعرفة»، بمشاركة أكثر من 50 من موظفي الهيئة الشباب، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على التفكير الإبداعي واتخاذ القرار تحت الضغط، إلى جانب صقل خبراتهم في مجالات عدة، تشمل التواصل الفعّال، وحل المشكلات، والقيادة، واتخاذ القرار، وتعزيز روح الفريق وثقافة التعاون والتكامل.

وقالت رئيسة مجلس شباب الهيئة، المهندسة عائشة محمد الرميثي: «ندعم جهود الهيئة لتمكين الشباب وتأهيلهم، ورفع كفاءتهم في بيئة العمل، وتطوير مهاراتهم المستقبلية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والريادة والتميّز، والإسهام بفاعلية في صناعة المستقبل المستدام».