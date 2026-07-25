«فيليبس» تطلق شاشة الألعاب «Evnia 32M2N6901A»

أعلنت شركة «فيليبس» إطلاق شاشة الألعاب «Evnia 32M2N6901A» الجديدة، التي تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز، مع دعم تقنية «AMD FreeSync Premium Pro».

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة «QD-OLED» بقياس 32 بوصة ودقة 4K، مع سطوع يبلغ 250 شمعة/م² (نيت) على كامل الشاشة، بينما يصل الحد الأقصى لسطوع محتوى «HDR» إلى 1000 نيت.

كما تتميّز الشاشة بسطح مضاد للتوهج، وتغطي نطاق الألوان (DCI-P3) بنسبة 99%، ونطاق (Adobe RGB) بنسبة 97.5%.

وتوفر الشاشة مجموعة من المزايا المخصصة للألعاب، منها إمكانية تعزيز وضوح المناطق المظلمة، وإظهار مؤشر تصويب في منتصف الشاشة. وزودت «فيليبس» الشاشة أيضاً بتقنية «Ambiglow»، وهو نظام إضاءة خلفية بتقنية «RGB LED» يمكن تعديل ألوانه ومستويات سطوعه، بما يتوافق مع المحتوى المعروض على الشاشة.

كما تضم الشاشة سماعتين استريو بقدرة 5 واط لكل منهما، إضافة إلى حامل قابل لتعديل الارتفاع حتى 13 سنتيمتراً. وتطرح فيليبس شاشة الألعاب الجديدة بسعر 869 يورو.