9.53 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 9.53 مليارات درهم عبر تنفيذ 3921 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.66 مليارات درهم.

وتوزعت المبيعات العقارية بواقع 2632 مبايعة لوحدات سكنية، و148 مبايعة لمبانٍ، و162 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 2942 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 3.18 مليارات درهم عبر تنفيذ 950 صفقة، موزعة بواقع 716 معاملة لوحدات سكنية، و72 معاملة لمبانٍ، و162 معاملة لأراضٍ، بينما سجلت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.48 مليارات درهم عبر 1992 صفقة، مقسمة بواقع 1916 معاملة لوحدات سكنية و76 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 855 معاملة، بقيمة 2.35 مليار درهم، موزعة بواقع 510 معاملات لوحدات سكنية، و116 معاملة لمبانٍ، و229 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 528.82 مليون درهم، بواقع 124 معاملة، موزعة على 97 معاملة لوحدات سكنية، وتسع معاملات لمبانٍ، و18 معاملة لأراضٍ.

وتصدّرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جاوزت 329.57 مليون درهم، تلتها مدينة المطار بنحو 315.26 مليون درهم، ثم منطقة جميرا الثانية، بقيمة 303.83 ملايين درهم، و«نخلة جبل علي» بقيمة 296.68 مليون درهم، وقرية جميرا الدائرية بقيمة 228.81 مليون درهم.

فيما حلّت «داون تاون جبل علي»، سادسة، بقيمة جاوزت 208.85 ملايين درهم، تلتها «هاريوزن» بنحو 199.71 مليون درهم، ثم منطقة مدينة العرب، بقيمة 175.18 مليون درهم، ومنطقة «مدينة دبي للإنتاج» بقيمة 159.14 مليون درهم، فيما جاءت منطقة نخلة ديرة عاشرة بقيمة 155.93 مليون درهم.

وشهدت السوق العقارية في دبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تنفيذ صفقة بيع شقة سكنية فاخرة «على الخريطة» بقيمة 166.07 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 988.37 مليون درهم، بعد تنفيذ 497 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 800.9 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 172.47 مليون درهم، أما الهبات فسجلت 15 مليون درهم.

• مبيعات العقارات الجاهزة بلغت نحو 3.18 مليارات درهم عبر تنفيذ 950 صفقة.