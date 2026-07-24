لـ1000 درهم.. خفض الحد الأدنى للاستثمار في العقارات المرمزة بدبي

خفضت منصة «بريبكو منت» الحد الأدنى للاستثمار عبر منصتها لتداول العقارات المرمزة في دبي من 2000 درهم إلى 1000 درهم، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى الاستثمار في الأصول العقارية الرقمية.

وأكدت المنصة أن خفض الحد الأدنى للاستثمار يجعل امتلاك الرموز العقارية أكثر سهولة، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في بناء محافظهم الاستثمارية.

وأفادت، في رسالة وجهتها إلى عملائها، بأن المنصة تتيح الاستثمار في عقارات ممولة بالكامل تتمتع بإمكانات لتحقيق دخل وعوائد رأسمالية، فضلًا عن إمكانية شراء وبيع الرموز العقارية عبر السوق، من دون فترات إلزامية للاحتفاظ بالاستثمار.

وأوضحت أن المستثمرين يمكنهم تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال توزيع استثماراتهم على عدة عقارات داخل دبي، بما يعزز إدارة المخاطر والاستفادة من أداء أكثر من أصل عقاري.

10 عقارات مرمزة

منذ إطلاق مشروع الترميز العقاري في 26 مايو من العام الماضي، طرحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، 10 عقارات مرمزة عبر منصة «بريبكو منت»، بقيمة إجمالية بلغت 18.51 مليون درهم، وجرى بيعها في أوقات قياسية، بمشاركة أكثر من 2000 مستثمر.

ويُعد مشروع الترميز العقاري، الذي أطلقته دبي، الأول من نوعه عالميًا في ترميز الملكية العقارية بالكامل، كما يُعد أول مشروع يُصدر وثائق ملكية فعلية لحاملي الرموز العقارية (Tokens)، ضمن منظومة قانونية وتنظيمية معتمدة.