مطارات دبي تطلق خدمة للتحقق المسبق من أهلية استخدام البوابات الذكية

قالت مطارات دبي إنها أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي خدمة التحقق المسبق من أهلية استخدام البوابات الذكية، والتي تمنح المسافرين تأكيداً فورياً بشأن أهليتهم لاستخدام البوابات الذكية قبل وصولهم إلى منطقة مراقبة الجوازات، مما يجعل تنقلهم داخل مطار دبي أكثر سهولة وانسيابية.

وذكرت مطارات دبي في حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن خدمة التحقق المسبق من أهلية البوابات الذكية تتوفر عبر منصة Pocket Flights أو من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة المنتشرة في جميع مباني المطار والبوابات.

وقالت إن التحسينات في الخدمات في مطار دبي الدولي يتم تصميمها بهدف جعل رحلة المسافرين عبر المطار أكثر سلاسة وسهولة.