«فام»: 86.8 مليار درهم مبيعات 10 مطورين عقاريين في دبي

كشف تقرير حديث صادر عن شركة «fäm» العقارية، أن إجمالي مبيعات أكبر 10 شركات تطوير عقاري في دبي منذ بداية العام الجاري 2026 بلغ 86.8 مليار درهم عبر تنفيذ 36.8 ألف معاملة.

وأوضح التقرير أن «شركة إعمار العقارية» تصدرت قائمة شركات التطوير العقاري في دبي، بعد تسجيل مبيعات بقيمة 30.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، تلتها «داماك» بمبيعات بلغت 16.7 مليار درهم.

وجاءت «إلينغتون» في المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت ثمانية مليارات درهم، ثم «بن غاطي» التي سجلت مبيعات بقيمة 7.9 مليارات درهم، تليها «عزيزي» بـ7.5 مليارات درهم، فيما حلّت «شوبا العقارية» في المرتبة السادسة بمبيعات بلغت 5.5 مليارات درهم.

بدورها، اقتنصت «دانوب» المركز السابع بمبيعات تقدر بـ3.6 مليارات درهم، تلتها «امتياز» بثلاثة مليارات درهم، ثم «سمانا» بمبيعات تقدر 2.1 مليار درهم، و«ريبورتاج» بـ1.9 مليار درهم.

وصنّف التقرير، المطورين العقاريين، وفق عدد المشاريع التي تم تسليمها منذ بداية العام الجاري، حيث تصدرت «إعمار» القائمة بتسعة مشاريع، تلتها «داماك» بسبعة مشاريع، ثم «نخيل» بأربعة مشاريع، فيما جاءت «ديار» و«دبي للعقارات» و«عزيزي» بثلاثة مشاريع لكل منها، تلتها «كونتيننتال للاستثمارات»، و«إسناد» و«إلينغتون» بمشروعين لكل شركة.

وفي تصنيف المطورين بحسب عدد الوحدات التي تم تسليمها، واصلت «إعمار» الصدارة بتسليم 3819 وحدة، تلتها «داماك» بـ2591 وحدة، ثم «مجموعة سيليكت» بـ1502 وحدة، و«ديار» بـ1435 وحدة، و«كونتيننتال للاستثمارات» بـ1294 وحدة، فيما سلمت «مجموعة كيان» 1164 وحدة، و«شوبا العقارية» 985 وحدة، و«نخيل» 898 وحدة، و«إم إيه جي» 654 وحدة، فيما جاءت «دبي للعقارات» في المركز الـ10 بـ558 وحدة.

وتصدرت «ريبورتاج» قائمة المطورين العقاريين من حيث عدد المشاريع التي تم إطلاقها منذ بداية العام الجاري 2026، بإطلاق 16 مشروعاً، تلتها «إعمار» بـ11 مشروعاً، ثم «بن غاطي» بتسعة مشاريع عقارية، و«داماك» بستة مشاريع، فيما أطلقت كل من «عزيزي» و«إلينغتون» و«امتياز» و«جي إف إس» خمسة مشاريع لكل منها، بينما أطلقت «شوبا العقارية» و«دبي الجنوب» ثلاثة مشاريع لكل منهما.

أما على صعيد المشاريع «قيد الإنشاء»، فقد تصدرت «إعمار» القائمة بـ150 مشروعاً، تلتها «داماك» بـ113 مشروعاً، و«عزيزي» بـ55 مشروعاً، تليها «سمانا» بـ44 مشروعاً، و«بن غاطي» بـ37 مشروعاً، و«نخيل» بـ36 مشروعاً، ثم «مراس» بـ35 مشروعاً، و«امتياز» و«إلينغتون» بـ33 مشروعاً لكل منهما، فيما جاءت «نشاما» في المركز الـ10 بـ25 مشروعاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة fäm العقارية، فراس المسدي: إنّ «استمرار كبار المطورين العقاريين في دبي في قيادة المبيعات في قطاعي العقارات الفاخرة والمتوسطة طوال العام يُعدّ مؤشراً واضحاً على قوة السوق».

وأضاف: «هذا يدلّ على عدم تركز الطلب في منطقة واحدة، ويشير إلى سوق صحية ومتنوّعة تشهد طلباً مستمراً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدّ سواء».