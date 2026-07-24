غرفة عجمان تكثّف تواصلها مع مجتمع الأعمال

عقدت غرفة عجمان سلسلة لقاءات مع أعضائها من منشآت القطاع الخاص، بهدف رصد الآراء والمقترحات حول تطوير خدمات الغرفة، ومنها خدمتا «التصديق» و«شهادات المنشأ». ولفتت الغرفة إلى أن تلك اللقاءات تأتي ضمن جهودها لتصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات. وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء - رئيس فريق تصفير البيروقراطية في غرفة عجمان، محمد علي الجناحي، أن الغرفة كثفت تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال ضمن خطة عمل تواكب مستهدفات البرنامج الوطني (تصفير البيروقراطية)، وبرنامج التجربة الشاملة من دائرة عجمان الرقمية، بحيث تحرص الغرفة على تطوير منظومة خدماتها وفق نهج استباقي يركز على استشراف احتياجات المتعاملين.