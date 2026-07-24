«مطارات دبي»: 3 تعيينات قيادية جديدة لتعزيز الجاهزية للمستقبل

أعلنت «مطارات دبي» عن ثلاثة تعيينات قيادية جديدة تهدف إلى تعزيز قدراتها الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والعمليات وتطوير الكفاءات الوطنية، وذلك في خطوة تدعم استعدادها للمرحلة المقبلة من النمو التشغيلي في مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

وتشمل التعيينات الجديدة ترقية «كان ني» من منصب نائب الرئيس – مركز مراقبة عمليات المطار، إلى نائب رئيس أول - عمليات المطار، وترقية خالد إسحاق من رئيس قسم - مركز مراقبة عمليات المطار إلى نائب رئيس - مركز مراقبة عمليات المطار، إلى جانب انضمام أحمد البستكي إلى «مطارات دبي» في منصب نائب رئيس - تكنولوجيا العمليات والأمن السيبراني ضمن قطاع تكنولوجيا الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر: «تعتمد قدرتنا على تقديم عمليات آمنة وفعالة وعلى نطاق واسع على قوة فرقنا، ومرونة أنظمتنا، وكفاءة عملنا معاً كمجتمع مطار واحد. وتدعم هذه التعيينات الجاهزية القيادية التي نحتاج إليها للمستقبل، من خلال الجمع بين الخبرات التقنية المتخصصة، والتجربة التشغيلية العميقة، والكفاءات الإماراتية المتميزة في مجالات أصبحت أكثر أهمية لأداء المطارات ومرونتها».

وبحسب «مطارات دبي»، فإن «كان ني» أحد المساهمين الرئيسين في تطوير مركز مراقبة عمليات المطار ليصبح منصة متقدمة لاتخاذ قرارات تشغيلية منسقة ومدعومة بالبيانات عبر عمليات مطار دبي الدولي، بينما انضم خالد إسحاق إلى «مطارات دبي» عام 2005، واكتسب على مدار عقدين من العمل خبرة واسعة عززت قدرته على إدارة الأنظمة التشغيلية لـ«مطارات دبي»، في حين تعكس ترقيته التزام المؤسسة المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية، حيث يشكل الإماراتيون 75% من فريق الإدارة.

كما يعزز انضمام أحمد البستكي القدرات القيادية في مجال التكنولوجيا، وسيتولى قيادة مجالات الأمن السيبراني، وإدارة الخدمات وعمليات البنية التحتية.