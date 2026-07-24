«ديوا»: 25.6 ألف شهادة عدم ممانعة لمشاريع البنية التحتية

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة اعتمدت 6861 طلباً لخدمة المعلومات عبر خاصية «مرافق» الذكية خلال النصف الأول من عام 2026، ما أسهم في تسريع اعتماد 25 ألفاً و643 شهادة «عدم الممانعة» لمشاريع البنية التحتية.

وأشار الطاير إلى أن خاصية «مرافق» حققت إنجازاً بارزاً في دعم مسيرة التحول الرقمي في الهيئة وتعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة المعنيين، من خلال تسريع حصول الاستشاريين والمقاولين المعتمدين على خدمة المعلومات خلال مدة لا تتجاوز20 دقيقة، مقارنةً بـ60 دقيقة سابقاً، محققةً بذلك انخفاضاً في زمن إنجاز الخدمة بنسبة تصل إلى 67%، وجعلت رحلة الحصول على الخدمة أسرع بثلاثة أضعاف.

وأضاف الطاير: «نحرص على توسيع آفاق الفرص الداعمة للنمو المستدام لشركائنا على تنوع أحجام أعمالهم. ونلتزم بتسريع وتسهيل إنجاز المشاريع وتوفير البيئة المحفزة لها لمزيد من التطور ومواصلة الزخم القوي للازدهار الاقتصادي والعمراني في دبي. ونحرص على توفير الخدمات والبرامج المبتكرة الداعمة لنمو البنية التحتية في دبي، وضمان استمرارية الإنجاز ودفع عجلة التنمية بثبات وثقة».

وتعتمد خاصية «مرافق» المتطورة على نظم المعلومات الجغرافية لتوفير رابط إلكتروني ذكي بدلاً من ملفات DGN أو CAD التقليدية، ما يضمن المحافظة على كل البيانات، والحيلولة دون خسارتها. وتتيح الخاصية ميزة عرض خرائط وبيانات شبكات الهيئة، ومعلومات واضحة ودقيقة وآمنة للمعنيين عن مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي.