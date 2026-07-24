«أبوظبي الأول» يحقق 13.20 مليار درهم أرباحاً «قبل الضريبة»

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس مرونة نموذج أعماله المتنوع، والانضباط في التنفيذ، واستمرار النشاط القوي للمتعاملين عبر مختلف قطاعات أعماله. وسجّلت المجموعة نموّاً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 19.50 مليار درهم، وزيادة في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 13.20 مليار درهم خلال النصف الأول 2026.

ونما صافي الأرباح بنسبة 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 10.73 مليارات درهم، فيما بقي العائد على حقوق الملكية الملموسة أعلى من المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة، مسجلاً 18.5%.

وفي الربع الثاني من العام، سجل البنك ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16% مقارنةً مع الربع السابق، وبنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.08 مليارات درهم.

ونما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 11.48 مليار درهم، فيما حافظت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد على قوتها عند 8.02 مليارات درهم، لتسهم بنسبة 41% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال النصف الأول من عام 2026.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 11% مقارنة مع الربع السابق، لتتجاوز ثمانية مليارات درهم.

وساهم النشاط القوي في الإقراض واستمرار تدفقات الودائع في دعم نمو الميزانية العمومية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 1.41 تريليون درهم بنهاية يونيو 2026. كما ارتفعت القروض والسلفيات (بالصافي) بنسبة 7% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتبلغ 661 مليار درهم، مدعومةً بنمو واسع النطاق في مختلف القطاعات، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 853 مليار درهم.

وخلال الفترة، عزز «أبوظبي الأول» متانة مركزه المالي مع إعادة تأكيد وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» التصنيفات الائتمانية للمجموعة عند مستوى «AA-» أو ما يعادله، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «يجسّد أداء بنك أبوظبي الأول القوي خلال النصف الأول من عام 2026 حجم أعمالنا واتساع نطاقها وتنوعها، وقدرتنا على مواصلة تحقيق عوائد قوية من خلال التنفيذ الفاعل والمتسق لاستراتيجيتنا. فقد بلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 19.50 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح 10.73 مليارات درهم، ما أسهم في تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 18.5%، متجاوزاً بذلك المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى».

وأضافت: «تؤكّد عملية إعادة تثبيت التصنيفات الائتمانية عند مستوى (AA-) أو ما يعادلها، مع نظرة مستقبلية مستقرة من جميع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، قوة أعمالنا وكفاءة إطار إدارة المخاطر لدينا».

من جانبه، قال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، لارس كرامر: «سجّل بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، تَوَّجَه الربع الثاني بنتائج قياسية. وتخطّت الأرباح التشغيلية 8.0 مليارات درهم، محققة نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الماضي و8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن الهوامش، والنشاط القوي للعملاء وأحجام المعاملات، والأداء القوي ضمن محفظتنا الاستثمارية في ظل ظروف السوق المواتية، إلى جانب استمرار الانضباط في إدارة التكاليف».