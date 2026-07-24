16.2 مليار درهم أرباحاً نصفية لـ «الإمارات دبي الوطني» قبل الضريبة

أفاد بنك الإمارات دبي الوطني بأنه سجل أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة 13% والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. كما بلغت الأرباح الصافية خلال النصف الأول بعد الضريبة 12.9 مليار درهم بزيادة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد البنك في بيان أمس، أن الميزانية العمومية واصلت نموها، حيث تجاوزت 1.3 تريليون درهم، وارتفع إجمالي القروض بنسبة 17% ليصل إلى 771 مليار درهم، بدعم من زخم النمو في دولة الإمارات، وتوحيد نتائج بنك «آر بي إل».

بدورها، واصلت الودائع تعزيز مركز المجموعة المالي، مرتفعةً بنسبة 13% لتصل إلى 892 مليار درهم. وحافظت جودة الأصول على قوتها مع كلفة مخاطر بلغت 42 نقطة أساس. وأسهم الاستحواذ على بنك «آر بي إل» خلال الفترة في إضافة 74 مليار درهم إلى إجمالي الأصول، و44 مليار درهم إلى محفظة القروض، و43 مليار درهم إلى الودائع.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «يعكس الأداء الاستثنائي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام قوة اقتصاد دولة الإمارات ومرونته العالية والثقة المتنامية به، وذلك في ظل قدرته المستمرة على توفير بيئة داعمة للنمو المستدام، وخلق فرص واعدة للأعمال والاستثمار».

وأضاف: «من دواعي سرورنا الترحيب بانضمام بنك (آر بي إل) إلى عائلة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة استراتيجية تمثل إضافة نوعية لمسيرة نمو المجموعة، وتعزز حضورها في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة».

وأضاف: «تجاوزت الميزانية العمومية للمجموعة 1.3 تريليون درهم في النصف الأول 2026، بما يعكس قوة أنشطة العملاء والزخم المتواصل في مختلف قطاعات الأعمال».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون: «لايزال بنك الإمارات دبي الوطني في موقع قوي يتيح له اغتنام الفرص من تدفقات الثروات العالمية، مدعوماً بنشاط قوي من العملاء، مع الحفاظ على أصول مدارة بقيمة 105 مليارات دولار، ونمو ثنائي الرقم في دولة الإمارات منذ أبريل 2026».