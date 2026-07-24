5.16 مليارات درهم مكاسب «دبي المالي»

أغلق سوق دبي المالي، تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.237%، أو ما يعادل 13.73 نقطة عند مستوى 5799.04 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم ثلاثة قطاعات، هي: البنوك والمرافق العامة، والاتصالات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 959.91 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 954.75 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس الأربعاء، بمكاسب بلغت نحو 5.16 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 378.58 مليون درهم، بعد التداول على نحو 87.23 مليون سهم، وتنفيذ 11 ألفاً و845 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 18.7 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 173.68 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 154.98 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«طلبات»، و«تاكسي دبي» على نسبة 74.44% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 281.82 ملايين درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 378.58 مليون درهم.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 86.79 مليون درهم، عند 11.12 درهماً، وجاء سهم «دو» ثانياً بقيمة تداولات 62.7 مليون درهم عند 12.1 درهماً، بينما حلَّ سهم «الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 61.35 مليون درهم عند 30.18 درهم للسهم.

وجاء سهم «دبي الإسلامي» رابعاً من حيث السيولة بنحو 33.64 مليون درهم عند 7.46 دراهم، بينما جاء سهم «طلبات» خامساً بقيمة تداولات 21.76 مليون درهم عند 1.1 درهم، وحلَّ سهم «تاكسي دبي» سادساً بتداولات بلغت 15.56 مليون درهم عند 2.12 درهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.708%، أو ما يعادل 69.17 نقطة، ليغلق عند مستوى 9840.64 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 2.878 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.864 تريليون درهم في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء الماضي، بمكاسب بلغت نحو 14.34 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 993.51 مليون درهم، بعد التداول على نحو 189.224 مليون سهم، وتنفيذ 21 ألفاً و723 صفقة.