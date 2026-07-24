«أبوظبي التجاري»: 7.6 مليارات درهم أرباحاً نصفية قبل الضريبة

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تسجيل أرباح قياسية قبل الضريبة بقيمة 7.607 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2026 بارتفاع نسبته 28% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.826 مليارات درهم في الربع الثاني 2026 بارتفاع نسبته 26% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مواصلاً نموه للربع الـ20 على التوالي.

وأكد البنك استمرار الأداء القوي، مدعوماً بنمو ملحوظ في محفظة القروض، والجودة العالية للأصول، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، في ظل البيئة التشغيلية المحفزة في دولة الإمارات، والتي تتسم بالمرونة والقدرة الكبيرة على التكيف ومواصلة النمو.

وأظهرت النتائج المالية والتشغيلية للبنك نمواً نوعياً في الدخل من غير الفوائد في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الدخل من الرسوم والدخل من التداول، ما أسهم في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات.

كما سجل البنك نمواً استثنائياً في الميزانية العمومية، حيث ارتفع صافي قروض المتعاملين بمبلغ 42 مليار درهم وبنسبة 10% خلال النصف الأول من العام، فيما واصل استقطاب ودائع المتعاملين بوتيرة منتظمة مسجلاً نمواً بنسبة 5% وبمبلغ 27 مليار درهم منذ بداية العام.

وأظهرت مؤشرات بيان الدخل عن النصف الأول 2026، ارتفاع صافي الأرباح لتصل إلى 6.737 مليارات درهم بعد خصم الضريبة، وارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2%، بتحسن قدره 210 نقاط أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

بدورها، أظهرت مؤشرات الميزانية العمومية ارتفاع إجمالي الأصول إلى 833 مليار درهم، بنمو 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و8% منذ بداية عام 2026، وارتفاع صافي قروض المتعاملين إلى 445 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي و10% منذ بداية العام، وارتفاع ودائع المتعاملين إلى 527 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي و5% منذ بداية العام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «واصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء متميز خلال الربع الثاني من عام 2026، بفضل قوة الأسس التي يرتكز عليها ونجاح استراتيجيته، وذلك انسجاماً مع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على التكيف في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. فقد سجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.826 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 26% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس مساراً تصاعدياً في الأرباح على امتداد 20 ربعاً متتالياً».

وأضاف: «حقق البنك نمواً قوياً في صافي القروض بمقدار 42 مليار درهم، إلى جانب زيادة ودائع المتعاملين بمقدار 27 مليار درهم منذ بداية العام، مع الحفاظ على جودة الأصول عند مستويات قوية، بما يعكس الزخم المستمر للنشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة الراسخة لدى الأفراد والشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي».