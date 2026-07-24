11 مؤسسة مالية تُعلن جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»

بلغ عدد المؤسسات المالية التي أتمت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن»، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات التي تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات المملوكة لمصرف الإمارات المركزي، 11 مؤسسة، على أن تنضم بقية البنوك وشركات الصرافة ومؤسسات التكنولوجيا المالية إلى المنظومة على مراحل.

وتهدف «جيوَن» إلى تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية، وتوفير حلول دفع آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام، وتقديم تجربة دفع متطورة للأفراد والشركات.

وتضم المؤسسات المالية التي أعلنت جاهزيتها لإصدار بطاقات «جيوَن» كلاً من: «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«الشارقة الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«بنك برودا»، و«دبي التجاري»، و«الإمارات الإسلامي»، و«المارية المحلي»، و«سيتي بنك»، و«الأنصاري للصرافة»، و«بوتيم للمال». وتشمل فئات بطاقات «جيوَن» بطاقات الخصم المباشر، وبطاقات مسبقة الدفع، وبطاقات الائتمان، التي ستتوافر قريباً.

وتتميز البطاقات بسرعة وسهولة الدفع، وأعلى معايير الأمان، والقبول الواسع محلياً ودولياً، ودعم الدفع اللاتلامسي، وإمكانية استخدامها محلياً ودولياً، إلى جانب مزايا وعروض حصرية.

وتتيح بطاقات «جيوَن» السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والدفع لدى المتاجر، والتسوق عبر الإنترنت، مع إمكانية الدفع في الفترة المقبلة عبر المحافظ الرقمية، بما يشمل: «غوغل باي»، و«سامسونغ باي»، و«أبل باي».

وتوفر البطاقات مجموعة من المزايا، تشمل الدخول إلى صالات المطارات، وتأمين السفر، وحماية المشتريات، وعضوية Jaywan Entertainer، وخصومات «Careem+»، وعروض Reel Cinemas، ومزايا لدى شركات الطيران. كما تقدم «جيوَن» عروضاً لدى أكثر من 150 متجراً ومزود خدمة في دولة الإمارات، تشمل قطاعات السفر، والفنادق، والتسوق، والترفيه، والصحة، والمطاعم.

وفي إطار استخدامها خارج الدولة، تتمتع بطاقات «جيوَن» بقبول عالمي واسع النطاق في أكثر من 100 دولة على مراحل.