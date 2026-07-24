اتفاقية لتوفير منظومة خدمات شحن وتوصيل لأعضاء «صندوق خليفة»

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ضمن مشاركته في فعاليات النسخة الـ22 من «مهرجان ليوا للرطب 2026»، مذكرة تفاهم مع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، التابعة لـ«سفن إكس» (7X)، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لتوفير حلول لوجستية تدعم المشاريع الإماراتية، وتمكّنها من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في توفير منظومة متكاملة من خدمات الشحن والتوصيل والحلول اللوجستية لأعضاء «صندوق خليفة»، تشمل خدمات التوصيل السريع داخل دولة الإمارات، وخدمات استرجاع الشحنات، والشحن السريع إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخدمات الدفع عند التسليم، إلى جانب إتاحة استخدام منصة «وصلة» اللوجستية بما توفره من خدمات التتبع وإصدار التقارير.

كما تتضمن الاتفاقية توفير خدمات تغطي جميع إمارات الدولة، بما فيها مدينة العين ومناطق الظفرة الرئيسة، وفق مستويات خدمة وآليات لقياس الأداء، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن والتوصيل، بما يدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، خليفة سعيد الكويتي: «تُشكل الخدمات اللوجستية عاملاً أساسياً في رحلة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال تعاوننا مع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية، نوفر لروّاد الأعمال حلولاً متكاملة للشحن والتوصيل والدفع عند التسليم، بما يسهم في رفع كفاءة عملياتهم التشغيلية، وتوسيع نطاق وصول منتجاتهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية». وأضاف: «تأتي هذه الشراكة امتداداً لنهج صندوق خليفة في تطوير منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال، ترتكز على تكامل التمويل، وبناء القدرات، والشراكات، والوصول إلى الأسواق، بما يدعم جاهزية المشاريع الإماراتية للنمو والتوسّع».

من جانبه، قال المدير العام للشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية، عبدالعزيز الحمادي: «تترجم هذه الشراكة حرصنا على توظيف قدرات الشبكة وانتشارها وحلولها المتكاملة لتمكين المشاريع الإماراتية من إدارة عملياتها اللوجستية بكفاءة أكبر والوصول إلى أسواق أوسع. كما نفخر بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بما يجمعنا من رؤية مشتركة لدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات».