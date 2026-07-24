1.7 مليار درهم صافي الأرباح النصفية لـ «الإمارات الإسلامي»

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وحقق المصرف زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بصافي ربح قوي بنسبة 3.1%، وبنمو مستمر في الأصول إلى جانب إدارة منضبطة للتكاليف. كما سجّل المصرف صافي ربح قدره 1.7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مع مواصلة الحفاظ على نسب تغطية قوية.

وظل نمو الميزانية العمومية للمصرف قوياً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.5% منذ بداية العام ليصل إلى 153.8 مليار درهم، بينما ارتفع التمويل الممنوح للمتعاملين بنسبة 9.1% منذ بداية العام ليصل إلى 97 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8.3% منذ بداية العام لتصل إلى 110.6 مليارات درهم، مدعومةً بمزيج قوي من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 65%. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.5% ليبلغ 153.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.

وقال رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، هشام عبدالله القاسم: «تعكس النتائج المالية لـ(الإمارات الإسلامي) في النصف الأول 2026 قوة اقتصاد دولة الإمارات، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الدخل المموّل وغير المموّل، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 10%».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، فريد الملا: «حافظ (الإمارات الإسلامي) على وتيرة نمو قوي خلال النصف الأول 2026، ما يعكس مرونة نهج الأعمال الذي يتبعه المصرف، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.5% ليصل إلى 153.8 مليار درهم، تأكيداً لقدرتنا المستمرة على تحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات الحالية».