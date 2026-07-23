1.632 مليار درهم صافي أرباح «دو» خلال النصف الأول

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026، مسجلة أداءً مالياً قوياً، رغم التحديات التشغيلية التي شهدها الربع.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 4.6% على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات الخدمات بنسبة 6.7%. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.2%، ليصل هامشها إلى 48.8%، مسجلاً توسعاً بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي.

وبلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري 1.632 مليار درهم مقارنة مع 1.449 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.6% على أساس سنوي.

وارتفع صافي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 9.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 798 مليون درهم، ما يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة، وانضباطها في إدارة التكاليف، واستمرار تركيزها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وفي ضوء هذه النتائج، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول بواقع 0.26 درهم للسهم، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحافظت الشركة على نمو قاعدة المشتركين، إذ ارتفع عدد مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 1.6%، فيما زادت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 5.5%.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مالك سلطان آل مالك: «حققت (دو) نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام، مؤكدة مرة أخرى مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على التنفيذ بكفاءة، رغم الظروف والمتغيرات الناتجة عن التطورات الإقليمية. وقد جاءت هذه النتائج مدعومة بالانضباط في تنفيذ استراتيجيتنا، وكفاءة عملياتنا التشغيلية، ورؤيتنا الواضحة على المدى الطويل».

وأضاف: «تواصل (دو) البناء على عقدين من الابتكار والنمو، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات. وخلال النصف الأول من العام، واصلنا تعزيز قدراتنا في مجال البنية التحتية الرقمية، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ خططنا، وتنويع برامجنا الاستثمارية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، فهد الحساوي: «يعكس أداؤنا خلال الربع الثاني من عام 2026 المستوى العالي من الانضباط والالتزام في تنفيذ استراتيجية أعمالنا، إلى جانب الخدمات والحلول المبتكرة التي قدمناها لمختلف شرائح العملاء، وقدرتنا على التكيف السريع مع المتغيرات في بيئة الأعمال».

وأضاف: «ركزنا خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الزخم القوي لأنشطتنا وعملياتنا التجارية، من خلال إطلاق خدمات تتمحور حول متطلبات العملاء، وتحسين القيمة المقدمة لهم، وتعزيز مستويات التفاعل معهم، إلى جانب مواصلة الاستثمار في جودة الخدمات والشبكات».