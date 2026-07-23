مستهلكون ينتقدون غياب التأمين المجاني عن عروض السيارات

شهدت أسواق السيارات في الدولة مظاهر تنافسية لافتة خلال الفترة الأخيرة، مع طرح وكلاء وشركات توريد سيارات عروضاً موسعة على مختلف الطرز، بهدف تنشيط المبيعات. وتضمنت أبرز العروض المطروحة التسجيل والتظليل المجانيين، والضمان الممتد، والتمويل بفائدة (0%)، وصيانة مجانية، إضافة إلى عروض تخفيضات سعرية.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن العروض الحالية مفيدة ومتنوّعة بين الشركات العاملة في السوق، إلا أنهم انتقدوا غياب عروض التأمين أو محدوديتها، على الرغم من أنها تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في قرار شراء السيارة، في ظل ارتفاع كُلفة التأمين، مطالبين بإدراجها ضمن الحملات الترويجية، كما كان معمولاً به في فترات سابقة.

في المقابل، أكد مسؤولون في وكالات سيارات أن العروض الحالية تعزّز تنافسية السوق وتنشط المبيعات، كما تسهم في تصريف موديلات العام الحالي، استعداداً لاستقبال طرز جديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضحوا أن محدودية عروض التأمين لدى بعض الوكالات قد يقابلها تقديم مزايا أخرى تعادلها أو تتجاوزها من حيث القيمة.

غياب التأمين

وقال المستهلك عصام غانم إن «العروض المطروحة لدى وكالات السيارات مهمة ومفيدة، لكنها تشهد محدودية واضحة في عروض التأمين، على الرغم من أن التأمين، مع ارتفاع كُلفته، يُعد من أبرز العوامل المؤثرة في قرار الشراء، إلى جانب محفزات أخرى».

من جانبه، قال المستهلك وائل عمر إن «شركات ووكالات السيارات طرحت عروضاً تنافسية موسعة، إلا أن معظمها يفتقد إلى ميزة التأمين المجاني، فيما تطرح بعض الشركات خيارات بديلة، مثل الاختيار بين التمويل بفائدة (0%) أو الصيانة المجانية والضمان الممتد أو التخفيضات السعرية، وهو ما قد يربك بعض المستهلكين عند اتخاذ قرار الشراء، ويحدّ من استفادتهم الكاملة من العروض».

أما المستهلك أيمن إبراهيم، فقد انتقد غياب التأمين عن عدد كبير من عروض السيارات المطروحة حالياً، والتركيز على مزايا مثل الصيانة والضمان والتظليل، والتي تُعد أقل كُلفة على الوكالات مقارنة بالتأمين، الذي يُمثل أحد البنود المهمة والمؤثرة، خصوصاً مع ارتفاع أسعاره خلال الفترة الأخيرة.

في السياق نفسه، طالب المستهلك، جمال محمود، بضرورة إدراج التأمين ضمن عروض السيارات الحالية، إلى جانب المحفزات الأخرى، باعتباره أحد أهم البنود التي تُمثل تحدياً للمستهلكين في ظل ارتفاع أسعاره.

وأضاف أنه استفسر من إحدى وكالات السيارات عن سبب غياب التأمين الشامل ضمن العروض الحالية مقارنة بالعام الماضي، فأبلغه مسؤول المبيعات بإمكانية المساهمة في جزء من كُلفة التأمين مقابل الاستغناء عن إحدى المزايا المعروضة الأخرى.

نشاط وتنافسية

إلى ذلك، قال المدير العام الأول لعلامة «شكودا الإمارات»، ومدير عام شركة «إنتر إيميريتس موتورز»، هشام الصحن، إن «موسم الصيف يشهد نشاطاً ملحوظاً في سوق السيارات الإماراتية، حيث تتنافس العلامات التجارية على تقديم عروض تمنح العملاء قيمة مضافة تتجاوز السعر».

وأوضح أن «هذا النوع من المزايا يسهم في تعزيز تنافسية السوق وتنشيط المبيعات، لاسيما أن المستهلك أصبح أكثر اهتماماً بالقيمة الإجمالية للسيارة وكُلفة امتلاكها على المدى الطويل، وليس فقط بسعر الشراء، ما يجعل العروض التي تجمع بين جودة المنتج وتجربة الامتلاك عاملاً مؤثراً في قرار الشراء».

وأضاف الصحن أن «العديد من الشركات والوكالات تتنافس خلال الفترة الحالية لزيادة مبيعات الطرز الحالية، خصوصاً مع الاستعداد لاستقبال موديلات السيارات الجديدة التي ستطرح في الأسواق خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن «علامة (شكودا) تطرح مع كل سيارة جديدة، عرضاً يتضمن فترة خمس سنوات أو 75 ألف كيلومتر من الصيانة المجانية، وخمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر من الضمان المصنعي، إضافة إلى خمس سنوات من خدمة المساعدة على الطريق».

رفع المبيعات

من جانبه، قال مدير المبيعات لعلامة «جي إيه سي» في «شركة قرقاش للسيارات»، خالد العسل، إن «العروض المطروحة خلال الفترة الحالية تعزز تنافسية سوق السيارات المحلية، وتهدف إلى رفع المبيعات وتنشيطها، من خلال تقديم عروض متنوّعة ومحفزة للمستهلكين، لاسيما أن فترة الصيف تشهد عادة هدوءاً نسبياً في الطلب، نتيجة سفر العديد من المتعاملين لقضاء العطلات».

وأوضح أن «العروض تختلف من وكالة إلى أخرى وفق السياسات التسويقية لكل شركة، وهو ما يوفر خيارات أكثر تنوعاً للمستهلكين، تمكنهم من اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وتوجهاتهم».

في السياق نفسه، قال مستشار المبيعات في إحدى شركات السيارات، محمد صلاح، إن «تصميم العروض في قطاع السيارات يختلف باختلاف سياسات وتوجهات الوكالات»، لافتاً إلى أن محدودية عروض التأمين لدى بعض الوكالات قد يقابلها تقديم مزايا أخرى تعادلها أو تتجاوزها من حيث القيمة، بما يتماشى مع استراتيجيات الشركات خلال الفترة الحالية، لاسيما أن الهدف الرئيس من هذه العروض هو زيادة المبيعات، وتصريف طرز العام الحالي، استعداداً لطرح موديلات العام المقبل.