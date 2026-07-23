غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في أنغولا

افتتحت غرفة دبي العالمية مكتباً تمثيلياً جديداً لها في العاصمة الأنغولية لواندا، بهدف تعزيز نمو التبادل التجاري والاستثماري بين دبي وأنغولا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الغرفة لتوسيع آفاق العمل المشترك بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في الأسواق الإفريقية، حيث يُشكل مكتب لواندا ثامن مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في القارة الإفريقية. وجرى افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا بمشاركة سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أنغولا، سالم علي الشامسي، ومجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال الأنغوليين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «يجسد افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا التزامنا الراسخ بتطوير مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وأنغولا. ونتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات الثنائية، بما يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ويدعم مستهدفاتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، وبوابة رئيسة للتوسّع نحو الأسواق الواعدة». وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 11.6 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 47.5% مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد الشركات الأنغولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 87 شركة بنهاية مارس 2026.