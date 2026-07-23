اتفاقية لإنشاء ميناءين للحاويات متعددَي الأغراض على بحر العرب

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية بين موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وهيئة موانئ الفجيرة، لإنشاء ميناءين للحاويات متعددي الأغراض، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، عيسى كاظم، ومدير ميناء الفجيرة، موسى مراد، وبموجب امتياز مدته 50 عاماً، وهما ميناء «حاويات الرغيلات»، وميناء «دبا الفجيرة».

وأكد سموه أن «الاتفاق المبدئي بين هيئة موانئ الفجيرة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل خطوة استراتيجية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً بحرياً ولوجستياً عالمياً»، منوها سموه بأن «المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة، ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات بوصفها محوراً رئيساً للتجارة العالمية، ويواكب تطلعاتها للمستقبل».

ويمثل تطوير المحطتين مشروعاً استراتيجياً يعزز المرونة اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح المجال أمام خيارات أوسع، وقدرة استيعابية أعلى، وربطاً أفضل عبر طرق التجارة الإقليمية والعالمية.

وسيُؤسس المشروع بوابة تجارية جديدة في المياه العميقة لإمارة الفجيرة، قادرة على استيعاب أحدث جيل من سفن الحاويات العملاقة.

وصُمم ميناء الرغيلات لاستيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة، و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات (CEU)، بينما سيضيف ميناء دبا ما يصل إلى 3.6 ملايين طن من الطاقة الاستيعابية السنوية للبضائع العامة.

وتعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة دمج كل ميناء بمنطقة لوجستية خاصة به، ما سيُشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على بحر العرب للدولة.

ويُعزز هذا المشروع دور الفجيرة المتنامي كمركز بحري عالمي انطلاقاً من موقعها المتميز على بحر العرب، وإمكانية الوصول المباشر إلى أهم خطوط الشحن الدولية، إذ تبرز الفجيرة كمركز رائد للخدمات البحرية، حيث ستسهم المحطتان الجديدتان في زيادة الاستثمارات وفرص العمل، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد للإمارة.

وعند تشغيل المحطتين، سيرتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية، إلى ما يقارب 22 مليون حاوية نمطية، مع توسيع نطاق مناولة البضائع العامة وسفن الدحرجة على نحو ملحوظ.

وسترتبط المحطتان الجديدتان بجبل علي عبر شبكة الخدمات اللوجستية الداخلية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتم دمجهما مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ما يوسع نطاق سلسلة التوريد المتكاملة لموانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، ويتيح للمتعاملين نقل البضائع بكفاءة أكبر بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق النهائية.

وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، فيما من المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاء ما بين 24 و30 شهراً من تاريخ بدء العمل.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة رئيس هيئة موانئ الفجيرة: «نتطلع إلى العمل مع (دي بي ورلد) لإنجاز مشروع يسهم في مضاعفة نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإماراتي عموماً، ويعتبر هذا المشروع التطويري الجديد إحدى أهم البوابات البحرية في الإمارات وفي الفجيرة على وجه التحديد، إذ سيسهم ميناءا (الرغيلات) و(دبا) في توفير قدرات تشغيلية عالمية المستوى، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وجذب استثمارات جديدة إلى الفجيرة».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عيسى كاظم، إن «المكانة المتفردة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية هي الأساس الراسخ الذي انطلقت منه المجموعة في مسيرتها الناجحة لأكثر من أربعة عقود، وإن الاستثمار الجديد يعكس ثقة المجموعة بالمستقبل الواعد الذي تعزز فيه الإمارات دورها كأحد أهم مراكز التجارة والخدمات اللوجستية في العالم».

وأضاف: «امتداداً للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها ميناء جبل علي بين أهم وأكبر موانئ الحاويات على مستوى العالم، يأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا بتعزيز دور دولة الإمارات الاستراتيجي في قلب حركة التجارة العالمية كأحد أهم محاورها».

نقلة نوعية

أكد مدير ميناء الفجيرة، موسى مراد، أن «الشراكة الجديدة بين موانئ دبي العالمية والميناء تعتبر نقلة نوعية ورؤية مميزة للمستقبل، ستتيح مجالاً لمرونة أكثر في العمليات التجارية البحرية»، لافتاً إلى أن «موقع الفجيرة الجذاب للاستثمار والقوانين الاقتصادية المرنة سيسهمان في تقديم منظومة اقتصادية حديثة، وشراكة مثمرة».

سلسلة توريد متكاملة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، يوفراج نارايان: «يتكامل كل من ميناء الفجيرة وميناء جبل علي، في توفير سلسلة توريد متكاملة، لنقل البضائع داخل دولة الإمارات وخارجها، وسيوفر هذا المشروع مع تشغيل ميناء جبل علي بكامل طاقته، طاقة إضافية لدعم النمو طويل الأمد، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد عبر شبكة (دي بي ورلد) في الدولة».