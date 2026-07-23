1.7 مليار درهم صافي أرباح «دبي التجاري» في النصف الأول

أعلن بنك دبي التجاري أمس، نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2026، محققاً أداءً قوياً على الرغم من التحديات التي واجهها السوق، مع صافي قروض يتجاوز 100 مليار درهم. وسجّل البنك، حسب بيان صادر أمس، صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.885 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بينما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1.716 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وحافظ البنك على عائد قوي على حقوق الملكية بلغت نسبته 20.92% بعد الضريبة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «يعكس أداؤنا القوي في النصف الأول من عام 2026 استمرار مرونة أعمالنا وقوة علاقاتنا مع عملائنا. وتأتي هذه النتائج مدعومة بنمو قوي في الأعمال وتنوّع في مصادر الدخل، مع الحفاظ على مستويات صحية من التمويل والسيولة ورأس المال، ونهج منضبط في إدارة المخاطر»، مثمناً التزام قيادة دولة الإمارات المتواصل بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام.

وارتكز أداء البنك خلال النصف الأول من عام 2026 على نمو قوي في القروض وأرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية والدخل غير الممول.

وارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 2.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 2.9 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة قدرها 10.9% في الدخل غير الممول، الذي قادته بشكل رئيس مبيعات الخزينة ودخل الاستثمار والأنشطة المرتبطة بالتجارة.