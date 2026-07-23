«ستراتا» تدعم تصنيع أجزاء هياكل الطائرات التجارية لـ «إمبراير»

وقّعت «ستراتا»، إحدى شركات «مبادلة للاستثمار»، اتفاقية مع شركة «إمبراير» العالمية المتخصصة في صناعة الطيران ومقرها البرازيل، وذلك ضمن المشاركة في «معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026» بالمملكة المتحدة، في خطوة تمثل محطة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع المتقدم وفي صناعة هياكل الطائرات.

وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون بين «ستراتا» و«إمبراير» لتقييم فرص تصنيع أجزاء هياكل طائرات من المواد المركبة المتقدمة لمصلحة برامج الطائرات التجارية التابعة لشركة «إمبراير». وسيتعاون الطرفان في إنتاج حزم أعمال جديد خاصة بطائرات من طراز «إمبراير E2»، وفق خريطة طريق متدرجة تشمل مراحل متعددة.

وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «ستراتا»، سارة عبدالله المعمري: «تمثل هذه الاتفاقية مع (إمبراير) خطوة مهمة في مسيرة (ستراتا) نحو توسيع شراكاتها العالمية مع كبرى الشركات المصنعة في قطاع صناعة الطيران، وتعكس الثقة المتزايدة في قدراتنا المتقدمة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة من المواد المركبة، وتقديم منتجات عالمية المستوى تلبي أعلى معايير الجودة والدقة والموثوقية».

وأضافت: «نتطلع إلى العمل عن كثب مع (إمبراير) لبناء تعاون طويل الأمد يدعم الابتكار ويحقق نمواً مستداماً لقطاع صناعة الطيران عالمياً».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس للمشتريات العالمية وسلسلة الإمداد في «إمبراير»، روبرتو دي ديوس تشافيز: «رسخت (ستراتا) مكانتها شريكاً موثوقاً في قطاع صناعة الطيران، بفضل خبراتها المتقدمة في المواد المركبة وسجلها الحافل في التميز التشغيلي. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تقييم فرص جديدة لتعزيز سلسلة الإمداد العالمية لدينا، بما يدعم نجاح برامجنا للطائرات التجارية. ونتطلع إلى العمل مع ستراتا لتقييم الإمكانات الفنية والصناعية لهذا التعاون».

ويجسد هذا التعاون التزام الشركتين بدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التميز في التصنيع، وبناء سلاسل إمداد عالمية أكثر مرونة واستدامة لقطاع الطيران، وذلك من خلال الجمع بين خبرات «إمبراير» في تطوير الطائرات التجارية، والإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها «ستراتا» في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة. كما يهدف التعاون إلى دعم تطوير الجيل المقبل من تقنيات هياكل الطائرات.

وتنص الاتفاقية على رغبة الطرفين في استكشاف فرص تعاون مستقبلية تشمل منصات طائرات أخرى ضمن برامج شركة «إمبراير»، إلى جانب برنامج «E2».

ويعزز هذا التعاون مسيرة ستراتا في توسيع حضورها ضمن قطاع صناعة الطيران العالمي، كما يدعم رؤية الشركة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي تنافسي لصناعة الطيران، والإسهام في تعزيز مرونة وتنويع سلاسل الإمداد العالمية على مستوى قطاع الطيران.