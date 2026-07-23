«فيزا»: ارتفاع الإنفاق في الإمارات خلال «كأس العالم»

أصدرت شركة «فيزا» العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، والشريك الرسمي لتقنيات الدفع لبطولة كأس العالم «فيفا 2026»، بيانات جديدة تسلط الضوء على أنماط الإنفاق في دولة الإمارات خلال منافسات البطولة.

ويُظهر تحليل أجرته «فيزا للاستشارات والتحليلات» (Visa Consulting & Analytics)، ارتفاع الإنفاق باستخدام بطاقات «فيزا» الاستهلاكية في عدد من القطاعات، شملت خدمات البث الرقمي، والمنتجات الرياضية، وتوصيل الطعام، وتجارب تناول الطعام في المطاعم، وذلك خلال مرحلتي دور المجموعات ودور الـ32 من البطولة، في الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 4 يوليو.

وشهد الإنفاق على خدمات البث التلفزيوني والمنصات الرقمية، مع انطلاق منافسات البطولة، ارتفاعاً يومياً بنسبة 42% خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 يونيو، مقارنة بالفترة السابقة. كما رصدت «فيزا» زيادة في الإقبال على المنتجات الرياضية خلال الأيام الأولى من البطولة، إذ ارتفع الإنفاق الإلكتروني على السلع والمستلزمات الرياضية بنسبة 24% خلال الأسبوع الأول من المنافسات، مقارنة بالفترة السابقة.

ومع تقدم منافسات البطولة ووصولها إلى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من دور المجموعات، خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو، ارتفع الإنفاق على خدمات توصيل الوجبات السريعة بنسبة 12% مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع نفسها من الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، سجل الإنفاق على تناول الطعام داخل المطاعم خلال أيام الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 16% أثناء منافسات دور الـ32، لاسيما خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو.

وقال نائب الرئيس الأول رئيس «Visa Consulting & Analytics» لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA)، نيكولاس خوري: «تتجاوز البطولات الرياضية العالمية الكبرى، مثل كأس العالم، حدود المنافسة داخل الملعب، لتتحول إلى لحظات استثنائية تجمع الجماهير وتخلق فرصاً جديدة للأعمال والمجتمعات المحلية. وباعتبارنا الشريك الرسمي لتقنيات الدفع للبطولة، نفخر بدورنا في تعزيز هذه اللحظات، ودعم مساهمة حلول الدفع الرقمية في ربط الجماهير حول العالم، ودفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو للتجار والشركات».