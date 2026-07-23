إطلاق «حاضنة أعمال» لدعم الشركات الناشئة في التجارة الرقمية

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، إطلاق برنامج حاضنة أعمال جديد بالشراكة مع منصة «إنكيوبيتر» المتخصصة في دعم الشركات الناشئة، بهدف تمكين رواد الأعمال، وتسريع نمو الشركات الناشئة العاملة في قطاع التجارة الرقمية، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في دبي.

وتنطلق المبادرة مع فتح باب التقديم عالمياً في 10 أغسطس 2026، بما يتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة الواعدة من مختلف أنحاء العالم التقدم للمشاركة في الدفعة الأولى من البرنامج، والتي ستركز على الاستفادة من الفرص المتاحة، ومواكبة التحديات التي يشهدها قطاع التجارة الرقمية. ويمكن لرواد الأعمال والشركات الناشئة الراغبة في الانضمام إلى البرنامج تقديم طلباتهم اعتباراً من 10 أغسطس 2026.

وسينطلق البرنامج المتكامل في أكتوبر المقبل، إذ ستحصل الشركات المختارة على الدعم والتوجيه لمساعدتها على تطوير نماذج أعمالها، والتحقق من جدوى حلولها، والاستعداد للتوسع في الأسواق.

وقالت مدير عام «دبي كوميرسيتي»، آمنة لوتاه: «نلتزم بإطلاق المبادرات الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة. وتجسد شراكتنا مع (إنكيوبيتر) هذا الالتزام من خلال المساهمة في تجاوز التحديات المرتبطة بجاهزية الشركات الناشئة في مجالي التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، ومساعدتها على بناء نماذج أعمال جاهزة للاستثمار وقابلة للنمو المستدام».

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إنكيوبيتر»، سعيد حمد الهاملي: «إن بناء مشاريع ناجحة في مجال التجارة الرقمية يتطلب أكثر من مجرد أفكار مبتكرة، فهو يحتاج إلى منظومة أعمال متكاملة تجمع بين الخبرات المتخصصة في القطاع، والشراكات الاستراتيجية، وفرص النمو».

وبموجب الاتفاقية، ستتيح «دبي كوميرسيتي» للشركات الناشئة الاستفادة من منظومة الابتكار التابعة لها، مع ربطها بالشركاء والجهات الاستراتيجية المعنية لتسريع وتيرة النمو.