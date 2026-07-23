«دعوة من دبي».. برنامج يتيح زيارة الإمارة بمزايا حصرية

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي برنامج «دعوة من دبي»، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة.

وأفاد بيان بأن البرنامج يستمر لغاية 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة، والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.

ويتيح البرنامج للمقيمين الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية، تشمل خصومات تصل إلى 45% على الإقامة، إلى جانب أرصدة فندقية بقيمة تعادل تكلفة الإقامة بالكامل في عدد من الفنادق المشاركة، بما فيها «دبليو دبي – مينا السياحي»، و«ويستن دبي مينا السياحي بيتش ريزورت آند مارينا»، و«لو ميريديان مينا السياحي بيتش ريزورت آند ووتر بارك»، و«ميليا ديزرت بالم»، و«مي دبي من ميليا»، إضافة إلى فنادق مجموعة «IHG» في دبي.

كما يتيح البرنامج مزايا تنافسية لدى عدد من أبرز الوجهات الترفيهية في المدينة، بما في ذلك «حديقة أكوافنتشر المائية»، و«آي إم جي عالم من المغامرات»، و«حديقة غراند حياة دبي المائية»، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي، منها: «آسيا آسيا»، و«أولا»، و«باباس»، و«ذا 305»، و«لوك، ستوك آند بارل». كما يقدم تطبيق «كريم» عضوية «كريم بلس» مجاناً، إلى جانب خصومات على رحلات «هلا تاكسي» وخدمات أخرى. ويمكن الاستفادة من جميع هذه العروض حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للمقيمين الاستمتاع بهذه المزايا حتى بعد مغادرة ضيوفهم.

وقالت نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمشاريع الخاصة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، نور الجزيري: «لطالما كان سكان دبي، بتنوعهم الثقافي، من أبرز سفراء المدينة، فهم الأقدر على مشاركة تجاربهم في المدينة مع عائلاتهم وأصدقائهم وتشجيعهم على زيارتها. ويأتي برنامج (دعوة من دبي) تقديراً لهذا الدور، واحتفاءً بالمقيمين الذين يسهمون في التعريف بما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية من خلال تجاربهم الشخصية».

وأضافت: «تعكس هذه المبادرة طموح دبي في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، كما تنسجم مع مستهدفات (عام الأسرة) في دولة الإمارات. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، يسعدنا أن نعبر من خلالها عن تقديرنا لهذه الشريحة المهمة من المجتمع».

وبحسب «الاقتصاد والسياحة» في دبي، فإنه يمكن للمقيمين الذين يستقبلون ضيوفهم بين 20 يوليو و31 أكتوبر 2026 تسجيلهم عبر المنصة الرسمية للبرنامج بحلول 30 سبتمبر للاستفادة من مزاياه. وسيتم بعد ذلك تأكيد وصول الزوار من خلال عملية تحقق موحدة بدعم من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي. وبعد استكمال عملية التحقق، سيتمكن المقيمون من الاستفادة من مجموعة من المزايا التي تقدمها الفنادق، والوجهات الترفيهية، والمطاعم، والوجهات العصرية المشاركة في البرنامج في مختلف أنحاء المدينة. ويمكن لكل مقيم الاستفادة من ثلاث مزايا معتمدة كحد أقصى طوال فترة البرنامج، على أن تُمنح ميزة واحدة عن كل مجموعة من الضيوف.

. البرنامج يتيح للمقيمين مزايا حصرية تشمل خصومات تصل إلى 45% على الإقامة، وأرصدة فندقية بقيمة تعادل تكلفة الإقامة بالكامل.