«تدرا» تعتمد تحديثات تنظيمية لـ «الطيف الترددي»

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» اعتماد تحديث لائحتين تنظيميتين للطيف الترددي، لتمكين منظومة التنقل الجوي المتقدم، بما يشمل خدمات التاكسي الجوي والطائرات بدون طيار المخصصة للتوصيل والمركبات الجوية الكهربائية الحديثة. وشملت التحديثات اعتماد الإصدار الرابع من اللائحة التنظيمية للأنظمة الراديوية للطيران (4.0)، والإصدار الثالث من اللائحة التنظيمية لأنظمة الراديو للطائرات بدون طيار (3.0)، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطيران. وتوفر اللوائح المحدثة الأساس التنظيمي والطيف الترددي اللازمين لضمان كفاءة أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية الخاصة بمنظومات التنقل الجوي المتقدم.