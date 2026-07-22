غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً في أنغولا

افتتحت غرفة دبي العالمية مكتباً تمثيلياً جديداً لها في العاصمة الأنغولية لواندا، بهدف تعزيز نمو التبادل التجاري والاستثماري بين دبي وأنغولا. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الغرفة لتوسيع آفاق العمل المشترك بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في الأسواق الإفريقية، حيث يُشكل مكتب لواندا ثامن مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في القارة الإفريقية.

وجرى افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا بمشاركة سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أنغولا، سالم علي الشامسي، ومجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال الأنغوليين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «يجسد افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا التزامنا الراسخ بتطوير مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وأنغولا. ونتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات الثنائية، بما يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ويدعم مستهدفاتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، وبوابة رئيسة للتوسّع نحو الأسواق الواعدة».

ويأتي افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 11.6 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 47.5% مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد الشركات الأنغولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 87 شركة بنهاية مارس 2026.

وسيتعاون المكتب التمثيلي الجديد مع مجتمع الأعمال في أنغولا لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين العام والخاص. كما سيروج للمقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، فضلاً عن توفير معلومات قيّمة تساعد الشركات الأنغولية على ترسيخ حضورها في الإمارة، والانطلاق منها للتوسّع على المستوى الدولي.

كما سيسهم المكتب في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع في السوق الأنغولية، وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة حول السوق، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، وربط تلك الشركات بشركاء محليين موثوقين، بما يضمن سهولة دخول السوق وتحقيق نمو ناجح ومستدام لأعمالها.

ويندرج افتتاح المكتب التمثيلي في لواندا ضمن مبادرة «دبي جلوبال» الهادفة إلى إنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030. وتسعى المبادرة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، من خلال استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم توسّع الشركات المحلية في 30 سوقاً ذات أولوية حول العالم.