بن طوق: 290.2 ألف شركة هندية عاملة في الإمارات بنهاية النصف الأول

عقد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الهندية، شملت كلاً من وزير التجارة والصناعة، بيوش غويال، ووزير الطيران المدني، رام موهان نايدو كينجارابو، ورئيس مجلس الشعب الهندي (لوك سابها)، أوم بيرلا، وذلك ضمن زيارة موسعة يجريها إلى الهند، تتضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية، من بينها فعاليات «إنفستوبيا أحمد آباد» في ولاية «غوجارات»، ومشاركته في منتدى «أعمال إماراتي - هندي» حول قطاع الغذاء في ولاية «أندرا براديش».

وأشار عبدالله بن طوق المري، خلال اللقاءات، إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد زخماً متواصلاً على المستويين الحكومي والخاص، موضحاً أن قطاع الأعمال الهندي يمثل شريكاً رئيسياً لبيئة الأعمال الإماراتية، وأن عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة بلغ 290 ألفا و222 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2026، بنمو قدره 16.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس الجاذبية المتواصلة لأسواق الدولة، والثقة المتنامية في الفرص الاستثمارية والبيئة التشريعية المرنة التي توفرها.

وأضاف بن طوق، أن القطاع السياحي يمثل أحد المحركات الرئيسة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الهند تواصل تصدرها قائمة الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات، في ظل النمو المتواصل الذي تشهده حركة السفر بين الجانبين، مدعوماً بشبكة الربط الجوي المتقدمة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين البلدين.

وأكد أهمية تطوير «الممر الاقتصادي الإماراتي - الهندي»، وتعزيز تكامل منظومات الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يدعم مكانة البلدين كمحورين اقتصاديين يربطان الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتناول لقاء عبدالله بن طوق، مع وزير التجارة والصناعة الهندي فرص تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في التصنيع المتقدم والابتكار.

وخلال لقائه مع وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، بحث بن طوق، فرص توسيع الربط الجوي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الطيران، حيث بلغ إجمالي الرحلات الجوية التي تربط مدن البلدين عبر ناقلاتهما الوطنية 1146 رحلة أسبوعياً.

وخلال لقائه مع رئيس مجلس الشعب الهندي، بحث بن طوق سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، والتي تستند إلى روابط متينة من الصداقة والتعاون تمتد عبر عقود، وتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية.