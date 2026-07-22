«دبي الجنوب»: اتفاقية لتسهيل حلول التمويل السكني «على الخارطة»

أبرمت «شركة دبي الجنوب للعقارات»، المملوكة بالكامل لـ«دبي الجنوب»، شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تزويد المتعاملين معها بحلول تمويل سكني مخصّصة للعقارات على الخارطة. وأفاد بيان اليوم بأن «دبي الجنوب للعقارات» تعمل حالياً على تطوير مشاريع عقارية متعددة بنظام التملك الحر في «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات.

وبموجب هذا التعاون، يوفّر البنك حلول تمويل عقاري بأسعار تنافسية وإجراءات اعتماد مبسّطة، ما يقدم للمشترين صورة واضحة عن خياراتهم التمويلية في مراحل مبكرة. وسيتمكّن المشترون المؤهلون من الاطلاع على خيارات التمويل المتاحة من البنك للعقارات المؤهلة على الخارطة، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية والشروط والأحكام المعمول بها لدى البنك.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من المدير التنفيذي المالي في «دبي الجنوب»، شاهد أحمد، ورئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، روهيت جارج.

ويهدف «الإمارات دبي الوطني» من خلال هذه المبادرة إلى تلبية الطلب المتنامي على التمويل العقاري في إحدى أبرز مناطق النمو الواعدة في دبي، ما يتيح للمشترين والمستثمرين مرونة تمويلية أكبر عبر المشاريع المؤهلة.

وقال المدير التنفيذي المالي في «دبي الجنوب»، شاهد أحمد: «نلتزم في (دبي الجنوب) بتسهيل رحلة تملك المنازل وجعلها أكثر مرونة للمتعاملين معنا. وتأتي اتفاقيتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفر حلول تمويل عقاري مخصصة للمشاريع على الخارطة للمشترين المؤهلين، إلى جانب مرونة أكبر لمساعدتهم في التخطيط لاستثماراتهم العقارية»، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تجسد الحرص المستمر على التعاون مع كبرى المؤسسات المالية لدعم نمو المجتمعات السكنية في «دبي الجنوب».

من جانبه، قال رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، روهيت جارج: «يسرّنا في البنك، التعاون مع (دبي الجنوب للعقارات) لدعم المرحلة المقبلة من النمو السكني القائم على المخططات الرئيسية في دبي. ومن خلال تقديم حلول للتمويل العقاري مرنة ومخصصة للراغبين بشراء المنازل، فإننا نمكّن عملاءنا من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ونسهم في الوقت ذاته في دعم رؤية الإمارة للتنمية الحضرية المستدامة والازدهار على المدى الطويل».